Palermo-Picerno, Nardini: "Gara importante, vincere per dare continuità"

Vigilia di match per il Palermo. Mauro Nardini, vice allenatore al quale è stata affidata la panchina per l'assenza di Silvio Baldini (contagiato dal Covid), con il quale è in filo diretto, presenta la sfida di domani al "Barbera" contro il Picerno nella quartultima giornata del campionato di serie C. I rosanero sono reduci dal roboante successo ai danni del Taranto nel recupero dello scorso 30 marzo e vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva, in casa, per scalare posizioni in chiave playoff.

"Contro il Picerno è una gara molto importante, dobbiamo dare continuità al nostro percorso e per farlo c’è da vincere. La squadra si è allenata bene - spiega Nardini in conferenza stampa prematch - , consapevole delle sue forze. Il Picerno è una squadra forte, con molta autostima, occupa l'ottavo posto. Scendiamo in campo pensando di andare a vincere, come mercoledì scorso contro il Taranto, non dobbiamo perdere di vista la nostra filosofia. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, per poi poter disputare nel miglior modo possibile i playoff".

Nardini per scegliere la formazione da opporre al Picerno chiamerà "Baldini e gli dirò le condizioni del gruippo: lui mi dirà la squadra da mandare in campo dal primo minuto. Luperini è rientro, si è allenato. L’esultanza a fine partita? Non era polemica, solo un modo di esultare e attirare l’attenzione, era felice. E' un ragazzo passionale, ha fatto quel gesto ma non era riferito a nessuno. Lancini sta bene, è recuperato dopo la gara col Taranto. Dall’Oglio è squalificato e non potrà giocare".

"Il Palermo deve viaggiare sulle ali dell'entusiasmo dopo l'ultima vittoria, vincere contro il Picerno - ha aggiunto Nardini - sarebbe importante in vista delle ultime partite. Un successo contro i lucani potrebbe permetterci di affrontare in modo positivo le ultime partite. La vittoria crea sempre autostima".

