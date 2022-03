Palermo-Taranto, Nardini: "Dobbiamo dare continuità al campionato"

Cinque reti del Palermo al Taranto e tre punti che rilanciano il cammino dei rosanero in chiave playoff. Buona prestazione del gruppo affidato al vice allenatore Mauro Nardini per la positività al Covid di Silvio Baldini. La squadra ha subìto due reti dai pugliesi (il raddoppio nei secondi finali del match) ma ha sempre avuto in mano le redini del gioco. Le doppiette di Brunori (21esima rete e primato nella classifica cannonieri) e Luperini e la quinta rete di Soleri segnano lo score di una partita che ha ridato una boccata d'entuasismo al gruppo ed ai tifosi.

A fine gara arriva l'analisi di Nardini secondo il quale la gara col Taranto "era difficile. Ho parlato con Baldini e avrebbe scommesso su questa vittoria, mi ha detto di non preoccuparmi. Ci lasciamo alle spalle un periodo buio, bisogna lavorare sull’andare fuori casa e fare noi la partita. Nelle ultime gare in trasferta non abbiamo reso quanto dovevamo. Ad Avellino abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, speriamo che qualche particolare a nostro favore ci consentirà di vincere fuori casa più facilmente".

Il vice allenatore a fine partita ha chiamato Baldini. "Era contento - rivela Nardini - , rammaricato da qualche azione non sfruttata. Potevamo fare qualcosa in più per finalizzare alcune azioni ma oggi non ci possiamo lamentare, sono arrivati gol belli. Adesso dobbiamo dare continuità al campionato, qualcosa è mancato in questo mese ma stiamo lavorando per arrivare ai playoff nella maniera più positiva".

