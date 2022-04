Palermo-Picerno, ballottaggio Accardi-Buttaro: chance per Fella

Ultime disposizioni tecnico-tattiche per Mauro Nardini alla vigilia della sfida del Palermo contro il Picerno nella gara in programma domani (domenica 3 aprile) allo stadio "Barbera". In settimana il gruppo rosanero ha lavorato in vista del match contro i lucani di mister Colucci e non dovrebbero esserci grandi cambiamenti nella formazione che scenderà in campo dal primo minuto.

Tra i pali conferma per Pelagotti, con Massolo in panchina. Dubbi in difesa con il ballottaggio per una maglia sulla destra fra Accardi e Buttaro (il primo sembra il favorito) ed al centro dove al fianco di Lancini dovrebbe giocare uno fra Marconi e Perrotta. Sulla sinistra agirà il francese Giron. Sulla mediana non ci sarà lo squalificato Dall'Oglio.

Al fianco del capitano De Rose si contendono un posto tra i titolari Damiani e Odjer. Quest'ulimo rientra da una giornata di squalifica. Sulla trequarti non dovrebbero esserci novità: Valente a destra, Luperini al centro e Floriano a sinistra. Prima punta il bomber Brunori deciso a incrementare il bottino di reti stagionali (21, capocannoniere insieme al catanese Moro). Nel corso del match il tecnico rosanero darà spazio al "solito" Soleri e non è escluso l'impiego di Fella.

"Il Palermo è una squadra importante, così come la città. Spero sia una bellissima gara - ha detto il tecnico del Picerno, Leo Colucci - , mi auguro di vedere Baldini, spero che si sia negativizzato. Lo conosco da tempo, una bellissima persona oltre che un grande allenatore. Picerno avra le proprie armi, cercherà di fare bene, sia in difesa che in attacco, affontiamo un Palermo in salute, ha vinto col Taranto segnando cinque gol. Attua un buon calcio, dobbiamo fare una grandissima pretazione se vogliamo tornare da Palermo con un risultato positivo".

"Lavoriamo bene in allenamento -sottolinea il tecnico della formazione lucana - , tante volte non riusiamo a fare gol per un episodio ma i ragazzi hanno sempre fatto la partita. Il finale di campionato? Ci aspettano quattro gare che vorremmo vincere, nella speranza di ottenere qualosa di più del nostro obiettivo massimo, la salvezza. Sarebbe una soddisfazione in più per tutto il gruppo", conclude Colucci.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani (Odjer); Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Nardini.

PICERNO (4-4-2): Viscovo; Garcia, De Franco, Allegretto, Setola; De Cristofaro, Pitarresi, Senesi, Esposito; Gerardi, Parigi. Allenatore: Colucci

Dirige l'arbitro Di Cairano di Ariano Irpino

Sarà Michele Di Cairano di Ariano Irpino a dirigere la gara Palermo-Picerno. L'arbitro campano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Toce di Firenze e Glauco Zanellati di Seregno. Qquarto uomo Luca Tagliente di Brindisi.

