Palermo, ipotesi Doda e Dall'Oglio dall'inizio contro la Vibonese

Si avvicina il ritorno del Palermo al "Barbera". La sconfitta nella trasferta contro la Virtus Francavilla è ormai alle spalle, ennesima prova deludente lontano dall'impianto di casa che ha segnato ancora una frenata dei rosa nella corsa ai playoff. Di contro la squadra di Silvio Baldini vuole proseguire il buon rendimento casalingo (tre vitttorie e due pareggi negli ultimi cinque incontri) e il calendario presenta a De Rose e compagni la sfida (sabato alle 17.30) contro il fanalino di coda Vibonese. Una gara sulla carta agevole ma le insidie in un campionato di serie C sempre più ostico sono dietro l'angolo.

Riatletizzazione per Crivello, Fella salta la Vibonese

Sul fronte formazione l'allenatore toscano deve fare i conti con la condizione fisica di alcuni giocatori e nel corso degli allenamenti allo Sport Village di Tommaso Natale sono state provate più soluzioni tattiche. Per quanto riguarda gli infortuni si registra lo stop per l'attaccante Fella, alle prese con la gonalgia da sovraccarico al ginocchio destro in seguito ad un trauma contusivo distorsivo. Escluse lesione acute ma il giocatore salterà la gara contro la Vibonese. Migliorano le condizioni del difensore Crivello, alle prese la lesione del gemello mediale del polpaccio destro che si è cicatrizzata. Al via il percorso di recupero e di riatletizzazione per poter disporre del giocatore in tempi brevi.

Chance per Silipo e Felici contro i calabresi

Nell'ormai consueto 4-2-3-1 che Baldini manderà in campo contro i calabresi sabato pomeriggio, potrebbe avere chance di indossare la casacca da titolare il difensore albanese Doda. Il reparto arretrato sarebbe completato da Buttaro, Lancini e Perrotta. A centrocampo potrebbe trovare spazio Dall'Oglio al posto di Damiani e al fianco del capitano De Rose. In attacco, oltre all'inamovibile bomber Brunori prima punta, potrebbero giocare Felici (a destra), Luperini (centrale) e Silipo (a sinistra).

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Buttaro, Lancini, Perrotta, Doda; Dall’Oglio (Damiani), De Rose; Felici (Valente ), Luperini, Silipo (Floriano); Brunori. Allenatore: Baldini .

VIBONESE (4-4-2): Marson; Corsi, Polidori, Risaliti, Mahrous; Cattaneo, Basso, Gelonese, Zibert; Spina, Curiale. Allenatore: Orlandi.

Dirige l'arbitro Fontani di Siena

Sarà Federico Fontani di Siena a dirigere la gara Palermo-Vibonese. L'arbitro toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Salama di Ostia Lido e Lenza di Firenze. Quarto ufficiale Peletti di Crema.

