Palermo-Vibonese, Odjer e Dall'Oglio in corsa per una maglia a centrocampo

Emergono alcuni dubbi sulla formazione che Silvio Baldini manderà in campo sabato prossimo (5 marzo) allo stadio "Barbera" contro la Vibonese. Nel corso degli allenamenti settimanali il tecnico toscano ha provato alcune soluzioni tattiche nel 4-2-3-1 che schiererà contro i calabresi fanalino di coda della classifica. Certa l'assenza di tre rosanero, fermi ai box per infortunio. Si tratta di Crivello, Fella e Marong. Al rientro dopo un turno di squalifica Soleri.

In difesa rientra Buttaro al posto di Accardi

In difesa, davanti al confermato Pelagotti, la linea arretrata dovrebbe comporsi da Lancini e Perrotta centrali con i rientro di Buttaro a destra al posto di Accardi e Giron sulla fascia sinistra. A centrocampo, al fianco del capitano De Rose scalpitano per una maglia sia Odjer che Dall'Oglio e non è escluso che uno dei due possa prendere il posto di Damiani, con l'ex Empoli che si accomoderebbe in panchina.

In attacco chance per Silipo

In attacco, oltre all'inamovibile bomber Brunori dovrebbero giocare sulla trequarti Luperini (centrale), Valente (a destra) e Floriano (a sinistra). Chance per avere una maglia da titolare per l'ex Roma Silipo. Soleri, come detto, scontata la giornata di squalifica, parte dalla panchina pronto a subentrare nel corso del match.

Vibonese con quattro assenze fra infortuni e squalifiche

La Vibonese ha un ruolino di marcia negativo e prova a far punti per risalire dall'ultima posizione in classifica. L'allenatore dei calabresi Nevio Orlandi dovrebbe confermare il 3-5-2. Davanti al portiere Marson dovrebbero giocare Risaliti, Polidori e Gelonese; robusto centrocampo con Corsi, Basso, Zibert, Cattaneo e Panati; in attacco il tandem offensivo composto da Spina e Curiale. Non saranno della partita gli indisponibili Fomov, Golfo, Ngom e Zappa. Assente per squalifica Marhous.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Buttaro (Accardi), Lancini, Perrotta, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Baldini.

VIBONESE (3-5-2): Marson; Risaliti, Polidori, Gelonese; Corsi, Basso, Zibert, Cattaneo, Panati; Spina, Curiale. Allenatore: Orlandi.

Dirige l'arbitro Fontani di Siena

Sarà Federico Fontani di Siena a dirigere la gara Palermo-Vibonese. L'arbitro toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Salama di Ostia Lido e Lenza di Firenze. Quarto ufficiale Peletti di Crema.

