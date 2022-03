Il Palermo contro la Vibonese fanalino di coda, Baldini: "Non snobberemo la sfida"

Ultime disposizioni tecnico-tattiche per Silvio Baldini alla vigilia della gara casalinga del Palermo contro la Vibonese. Domani pomeriggio i rosanero ricevono al "Barbera" (calcio d'inizio alle ore 17.30) la formazione calabrese, fanalino di coda in classifica. De Rose e compagni, invece, dopo la sconfitta in trasferta con la Virtus Francavilla, sono fermi al sesto posto con 45 punti.

"Sono sicuro che nessuno snobberà la partita - ha detto l'allenatore del Palermo nel corso della conferenza stampa prematch - , dobbiamo giocare contro noi stessi prima ancora che contro l’avversario. I giocatori si sono allenati con molta determinazione, non sbaglieranno la partita: andremo in campo sapendo come fare, siamo più forti ed avvantaggiati. La squadra ha lavorato duramente con l’amarezza di chi sentiva di non meritare la sconfitta contro la Virtus Francavilla".

Sulla formazione che il tecnico toscano schiererà contro i calabresi di Nevio Orlandi, lo stesso Baldini scioglierà i dubbi al termine dell'ultimo allenamento. "Devo prendere in considerazione giocatori come Buttaro e Dall’Oglio - ha detto - in serata farò le mie valutazioni. Dall’Oglio è uno dei giocatori più bravi del Palermo e quando è al top può regalarti una grande giocata".

"Bisogna lottare per un'intera città - sottolinea - , se riuscirò a entrare nelle teste nei giocatori possiamo fare davvero qualcosa di magico, ci siamo messi in testa di arrivare più in alto possibile. Il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile senza fissarci su un piazzamento, bisogna dimostrare ai tifosi che la squadra c'è anche nella difficoltà e saranno orgogliosi di noi”.

