Palermo, con la Vibonese chance per Felici e Silipo

Fari puntati sulla gara di sabato prossimo contro la Vibonese. Il Palermo prosegue la preparazione in vista della partita casalinga del 5 marzo, alle 17.30, allo stadio "Barbera" contro la formazione calabrese fanalino di coda della classifica di serie C. Il mal di trasferta continua a rallentare il cammino dei rosanero, scivolati in sesta posizione con quarantacinque punti dopo il ko rimediato domenica scorsa nella gara in trasferta sul campo della Virtus Francavilla.

Per la gara contro i calabresi, Silvio Baldini dovrebbe confermare gran parte della squadra che, pur avendo annotato molte occasioni da rete (sprecate) non è riuscita a raddrizzare la sorti del match che si è chiuso con il 2-1 per la formazione di mister Taurino. Certa la presenza di Pelagotti tra i pali, nel 4-2-3-1 che l'allenatore toscano opporrà alla Vibonese, la linea difensiva dovrebbe vedere in campo Buttaro (o Accardi) a destra, i centrali Lancini e Perrotta e sulla sinistra spazio ancora al francese Giron.

A centrocampo la coppia composta da Damiani e dal capitano De Rose dovrebbe giocare titolare ma non è escluso un inserimento di Dall’Oglio al posto dell'ex Empoli. In avanti Valente potrebbe cedere il posto a Felici con Luperini e Floriano (o Silipo) a comporre la linea di trequartisti alle spalle della prima punta Brunori. L'ex Juve Under 23 ha timbrato il quindicesimo gol stagionale e vuole incrementare il bottino.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Buttaro (Accardi), Lancini, Perrotta, Giron; Damiani (Dall’Oglio), De Rose; Valente (Felici), Luperini, Floriano (Silipo); Brunori. Allenatore: Baldini .

VIBONESE (4-4-2): Marson; Corsi, Polidori, Risaliti, Mahrous; Cattaneo, Basso, Gelonese, Zibert; Spina, Curiale. Allenatore: Orlandi.

