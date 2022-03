Palermo-Vibonese, ultimi dubbi per Baldini: ballottaggio Accardi-Buttaro

Dubbi in difesa per Silvio Baldini alla vigilia della gara casalinga contro la Vibonese. Il Palermo, dopo lo stop esterno a Francavilla, torna a giocare in casa puntando sul buon rendimento davanti ai propri tifosi. Domani, sabato 5 marzo, Alle 17.3o lo stadio "Barbera" ospita la sfida tra i rosanero ed i calabresi di Nevio Orlandi. Un appuntamento con i tre punti che De Rose e conpagni non possono fallire.

Damiani al fianco di De Rose, Dall'Oglio in panchina

Sul fronte formazione, davanti al portiere Pelagotti, si contendono una maglia Accardi e Buttaro con quest'ultimo che dovrebbe spuntarla e giocare titolare nello schieramento difensivo completato da Lancini e Perrotta centrali e con il francese Giron sulla fascia sinistra. Assente per infortunio Crivello. A centrocampo il tecnico toscano ha valutato nel corso della settimana alcune soluzioni ma la linea titolare dovrebbe vedere in campo, al fianco del capitano De Rose, l'ex Empoli Damiani. Dall'Oglio, salvo cambiamenti in extremis, dovrebbe partire dalla panchina.

Ballottaggio Floriano-Felici sulla trequarti

Sulla trequarti dovrebbero giocare Valente (a destra) e Luperini centrale. Sulla corsia sinistra resta in piedi il ballottaggio fra Floriano e Felici che l'allenatore risolverà nelle ore precedenti il match. Anche Silipo ha chance di partire dal primo minuto. Soleri, al rientro dopo un turno di squalifica, sempre pronto ad entrare a partita in corso.

I convocati della Vibonese

Sono venti i calciatori della Vibonese convocati per la con il Palermo. Ecco la lista. Portieri: Mengoni, Marson. Difensori: Risaliti, Blaze, Carosso, Corsi, Polidori, Alvaro, Suagher. Centrocampisti: Basso, Bellini, Cattaneo, Gelonese, Panati, Zibert. Attaccanti: Golfo, Grillo, La Ragione, Spina, Curiale. Squalificato: Mahrous. Indisponibili: Fomov, Zappa, Ngom.

Il tecnico della Vibonese: "Ancora la matematica non ci condanna"

"Recuperiamo qualcuno ma perdiamo anche qualche altro - ha detto Nevio Orlandi, allenatore della Vibonese alla vigilia della gara di Palermo - ma più che altro dobbiamo pensare di entrare in campo con più determinazione e cattiveria agonistica. Una squadra che si deve salvare non può pensare di mollare alla prima difficoltà, o, cosa più grave se accadesse, darsi già per vinto. Dobbiamo prenderci dei rischi. Questa deve essere la nostra via". Il club calabrese occupa l'ultima posizione in classifica. "Ancora l’aritmetica non ci condanna - sottolinea Orlandi - quindi dobbiamo crederci fino all’ultimo secondo dell’ultima gara. Abbiamo il dovere di farlo. Anche a Palermo in casa di una delle squadre che meglio ha fatto nel suo stadio. Lo dobbiamo alla società, ai tifosi, alla città".

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Buttaro (Accardi), Lancini, Perrotta, Giron; De Rose, Damiani (Dall'Oglio); Valente, Luperini, Floriano (Felici); Brunori. Allenatore: Baldini.

VIBONESE (3-5-2): Marson; Risaliti, Polidori, Gelonese; Corsi, Basso, Zibert, Cattaneo, Panati; Spina, Curiale. Allenatore: Orlandi.

Dirige l'arbitro Fontani di Siena

Sarà Federico Fontani di Siena a dirigere la gara Palermo-Vibonese. L'arbitro toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Salama di Ostia Lido e Lenza di Firenze. Quarto ufficiale Peletti di Crema.

