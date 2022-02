Il Palermo torna alla vittoria, super Brunori e Giron stendono la Juve Stabia

Il Palermo piega 3-1 la Juve Stabia, dimentica i recenti, opachi, pareggi contro Campobasso e Acr Messina e porta via la seconda vittoria dall’arrivo in panchina di Silvio Baldini. Ottima prova corale della formazione rosanero al termine di una partita per lunghi tratti divertente, vinta con le firme di Brunori (doppietta, 12 reti il bottino del numero 9) e Giron (poi espulso). In pieno recupero l’inutile gol di Evacuo su rigore. In classifica il Palermo balza a quota 42 punti, a dieci lunghezze dalla capolista Bari. Il successo ai danni delle “vespe” giallonere di Sottili ha aperto nel migliore dei modi il trittico di gare ravvicinate per De Rose e compagni. Martedì 15 febbraio si torna in campo, allo Zaccheria di Foggia, contro i rossoneri di Zdenek Zeman. Sabato 19 secondo match al “Barbera” con ospite la Turris.

La cronaca

Palermo in campo con il consueto 4-2-3-1. Pelagotti confermato tra i pali nonostante le incertezze dell’ultima gara, con Massolo in panchina. In difesa, tra squalifiche (Marconi) e infortuni (Doda e Buttaro), schieramento obbligato per Baldini con Accardi a destra, Lancini e Perrotta centrali e il francese Giron sulla sinistra. A centrocampo torna la coppia formata dal capitano De Rose al fianco di Damiani con Odjer in panchina. Confermati sulla trequarti Valente, Luperini e Floriano dietro la punta centrale Brunori. La partita la sblocca il Palermo al 7’: azione insistita di Brunori che entra in area e di destro infila il portiere Dini. Per la punta rosanero la rete numero 11 in campionato. Al minuto 13 la squadra di Baldini, moto vivace nella costruzione del gioco, vicina al raddoppio. Calcio di punizione dalla sinistra di Giron per la testa di Lancini e palla alta sopra la traversa. Ancora Palermo insidioso al 23' con il tiro a girare di Floriano bloccato dal portiere dei campani. Due minuti dopo il raddoppio gran tiro di Giron con palla deviata che termina alle spalle di Dini. Al 28’ una manata sul viso di Scaccabarozzi costa a Giron il cartellino giallo. Il difensore francese al 34’ commette fallo su Stoppa e si vede sventolare il secondo giallo dal direttore di gara che lo espelle dal campo. I rosa in inferiorità provano a riorganizzare idee e gioco con la Juve Stabia che accelera provando a sfruttare la superiorità. Al 38' fallo di mano di Altobelli e calcio di punizione per i rosanero che chiedono, vanamente, il secondo giallo per il giocatore già ammonito. Brivido per Pelagotti al 39’: gran tiro al volo di Bentivegna con palla di poco fuori. Un minuto dopo cross di Stoppa per Eusepi ma la palla termina sopra la testa del numero 9 giallonero. Al 41’ ricorre al doppio cambio per riassestare la squadra: fuori Damiani e dentro Odjer, in campo Crivello al posto di Floriano.

Nella ripresa Baldini inserisce Soleri al posto dell’acciaccato Odjer e Sottili risponde con l’innesto del palermitano Davì che subentra ad Altobelli. Al 49' il tris dei rosanero: schema su punizione con De Rose che serve Brunori. Il numero 9 si gira e trova la porta per il 3-0. La gara scivola via con il Palermo che in alcuni frangenti soffre la pressione della Juve Stabia. Al 67’ Evacuo da buona posizione calcia con palla deviata in angolo. Due minuti dopo colpo di testa insidioso di Caldore bloccato da Pelagotti. A dieci minuti dal termine il neoentrato Fella entra in area, salta un difensore e calcia in porta ma Dini gli nega la rete. Al 90' veloce contropiede del Palermo con Valente che cerca il gol ma al momento di concludere in porta scivola e sciupa il poker. Un minuto dopo l’arbitro decreta il calcio di rigore per i campani per fallo di Crivello su Eusepi. Dal dischetto Evacuo non falliva e siglava il gol della bandiera per i gialloneri che chiudeva il match.

Il tabellino

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti 6.5; Accardi 6 (74’ Somma 5.5), Lancini 6.5, Perrotta 6, Giron 6; De Rose 6.5, Damiani 5.5 (41’ Odjer sv)(46’ Soleri 6); Valente 6.5, Luperini 6.5, Floriano 6 (41’ Crivello 6); Brunori 7 (60’ Fella 6).

In panchina: Massolo, Silipo, Mauthe, Felici. Allenatore: Baldini 6.5

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini 5.5; Donati 5.5 (62’ Guarracino 5.5), Troest 5, Caldore 5, Dell’Orfanello 5.5; Altobelli 5 (46’ Davì 6), Scaccabarozzi 5.5 (69’ Schiavi 5.5); Ceccarelli 6 (62’ Della Pietra 5.5), Stoppa 6, Bentivegna 6 (62’ Evacuo 6); Eusepi 6. In panchina: Russo, Peluso, Panico, Davì, Tonucci, De Silvestro, Erradi, Cinaglia. Allenatore: Sottili 6

Arbitro: Collu di Cagliari 6

Reti: 7’ Brunori, 25’ Giron, 49’ Brunori, 92’ Evacuo (rigore),

Note: Pomeriggio fresco, terreno in buone condizioni. Spettatori: 4.628.

Espulso al 34’ Giron per doppia ammonizione. Ammoniti: Altobelli, Giron, Caldore, Accardi, Valente, Lancini. Al 62’ ammonito l’allenatore del Palermo Baldini per proteste. Angoli: 3-2. Recupero: 3’; 4’.

