Il Palermo è pronto per il Foggia, Baldini: "La gara della svolta"

Vigilia di gara per il Palermo di Silvio Baldini. Domani pomeriggio (ore 18) De Rose e compagni tornano in campo per la sfida in trasferta contro il Foggia di Zdenek Zeman. La gara contro i "satanelli" pugliesi arriva dopo la brillantre affermazione casalinga con la Juve Stabia, una vittoria che ha ridato ossigeno alla classifica dei rosanero.

“E’ un momento importante per il Palermo - ha detto Baldini in conferenza stampa pre-match - , per far prendere una svolta al nostro campionato. In questo periodo ho visto crescere la squadra ma siamo ancora legata dei piccoli problemi. Domani sera me la voglio giocare perché il Palermo deve cercare una svolta in senso positivo". Sulla condizione di alcuni calciatori il tecnico di Massa spiega: "Dall’Oglio è un giocatore che ci dà il valore aggiunto, un ragazzo completo. Un centrocampista che non c’entra niente con la serie C. Odjer ha avuto il trauma all'occhio ma il ci vede e sta bene, ha buone possibilità di essere tra i titolari".

I rosanero avranno di fronte il Foggia di Zeman: “Emozionante sfidare una persona che ha fatto la storia del calcio - sottolinea Baldini parlando del tecnico boemo - , lungi da me pensare di essere al suo livello. Cerco di fare del mio meglio, vedo la partita come una possibilità, non come una sfida. Vogliamo ottenere autostima e fiducia dalla gente: il Palermo è dei tofosi, per noi conta portare gente allo stadio: li allenatori passano, i tifosi rimangono. Il Foggia? Speriamo di essere protagonisti in senso positivo, sicuramente loro non saranno timorosi, vogliono la porta piena e vogliono vincere. Vorranno fare grande battaglia e dobbiamo controbattere".

© Riproduzione riservata