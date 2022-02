GOOOL Palermo-Juve Stabia 3-0: Brunori dà spettacolo, si sgancia sulla punizione e trova la porta. La diretta

49': PALERMO-GOL Schema su punizione con De Rose che serve Brunori. Il numero 9 si gira e trova la porta per il 3-0

48': cartellino giallo per Caldore per fallo ai danni di Brunori

47': cross dalla destra dei campani con palla respinta con il pugno da Pelagotti

Via al secondo tempo

SECONDO TEMPO

Il tecnico della Juve Stabia manda in campo il palermitano Davì al posto di Altobelli

Baldini inserisce Soleri al posto di Odjer, che non si è ripreso dalla pallonata. Luperini in mediana

FINE PRIMO TEMPO

3' di recupero

44': pallonata sul viso per Odjer che rimane dolorante a terra

41': doppio cambio per il Palermo. Fuori Damiani e dentro Odjer, in campo Crivello al posto di Floriano

40': cross di Stoppa per Eusepi ma la palla termina sopra la testa del numero 9 giallonero

39': gran tiro al volo di Bentivegna (nato a Sciacca ed ex del Palermo) con palla di poco fuori

Odjer e Crivello hanno cominciato a scaldarsi

38': fallo di mano di Altobelli e calcio di punizione per i rosanero che chiedono il secondo giallo per il giocatore. già ammonito

35': calcio di punizione di Ceccarelli respinto da De Rose

34': PALERMO IN DIECI. Seconda ammonizione per Giron (fallo su Stoppa) ed espulsione per il francese

30': azione veloce di Floriano per Brunori che dalla sinistra crossa al centro, ma Troest devia la sfera in angolo

28': manata sul viso di Scaccabarozzi per Giron che viene ammonito

6': fallo di Altobelli su Damiani e cartellino giallo per il calciatore della Juve Stabia

25': PALERMO-GOL. Gran tiro di Giron su punizione con palla deviata che termina alle spalle di Dini

23': tiro a girare di Floriano bloccato dal portiere dei campani

21': cross dalla destra di Valente respinto da Dini

14': Pelagotti esce dai pali e anticipa la conclusione di Ceccarelli, il pubblico lo incoraggia

13': Palermo vicino al raddoppio. Sulla punizione dalla sinistra di Giron, quasi in posizione di corner, testa di Lancini e palla alta di un soffio sopra la traversa

12' Brunori esalta il pubblico: va a recuperare un pallone che sembrava destinato a perdersi sul fondo e conquista una punizione per un fallo di mani di un avversario

10': Troest ferma fallosamente Brunori a centrocampo e l'arbitro concede il calcio di punizione ai rosanero

9': Floriano serve Giron sulla sinistra ma la palla termina sul fondo prima dell'arrivo del francese

7': PALERMO-GOL. Azione insistita di Brunori che entra in area e di destro infila il portiere Dini

5': Ceccarelli in contropiede punta la porta di Pelagotti ma incespica prima di calciare

4': destro di Bentivegna (ex di turno)con palla sopra la traversa

Partita comnciata

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Juve Stabia, valevole per la 26ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 33 Perrotta, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 36 Mauthe, 75 Felici. Allenatore: Baldini.

JUVE STABIA: 99 Dini, 7 Stoppa, 8 Scaccabarozzi, 9 Eusepi, 10 Bentivegna, 13 Dell’Orfanello, 20 Troest (cap.), 24 Caldore, 25 Altobelli, 27 Donati, 30 Ceccarelli.

A disposizione: 1 Russo, 2 Peluso, 3 Panico, 4 Davì, 5 Schiavi, 6 Tonucci, 11 De Silvestro, 14 Erradi, 17 Guarracino, 18 Della Pietra, 21 Cinaglia, 32 Evacuo. Allenatore: Sottili.

Arbitro: Collu (Cagliari).

Assistenti: Carpi Melchiorre (Orvieto) - Tinello (Rovigo).

Quarto Ufficiale: Pezzopane (L'Aquila).

