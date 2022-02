Baldini si gode la vittoria del Palermo: "I ragazzi sono stati straordinari"

Silvio Baldini si gode la vittoria (la seconda dal suo arrivo sulla panca rosanero) del Palermo che supera 3-1 la Juve Stabia al "Barbera" e riprende lo sprint giusto verso la volata play-off. Il Bari capolista è a dieci lunghezze dai rosanero, una distanza che sembra difficile da colmare? Chissà. La doppietta di Brunori (12 reti il bottino personale) e Giron (poi espulso) le firme del successo sulle "vespe" giallonere che in pieno recupero siglano il gol (inutile) con Evacuo.

"I ragazzi sono stati straordinari - ha detto il tecnico rosanero a fine gara - , siamo rimasti in dieci e giocare contro la Juve Stabia che ha valori non era facile. Peccato per il gol nel recupero. L'arbitraggio? Meglio non parlarne, mi spiace dirlo ma ci sono episodi che non riesco a vedere, vengono sempre giustificati e non capisco. Non ci si può fermare alla prima difficoltà o esaltarsi alla prima partita che va bene. Martedì ci sarà un’altra partita che ci metterà alla prova". Tornando alla disamina della gara l'allenatore toscano ha detto: "Abbiamo vinto, siamo un gruppo straordinario, i ragazzi ci hanno messo il cuore anche oggi. A volte bisogna fare come stasera e stringere i denti, poi alla fine ne vieni a capo. Venivano dalla gara col Messina nella quale ci siamo mangiati un primo tempo stupendo. Oggi la squadra ha vinto ed è quello che contava. Abbiamo giocato una gara in dieci, i ragazzi sono stato bravi a interpretarla, spiace per il gol finale. Era giusto che terminasse 3-0. Brunori? Se mentalmente cerca di realizzare i suoi sogni con lavoro e concentrazioni non centra niente in queste categorie, sarebbe un giocatore da serie A".

Il tecnico della Juve Stabia: "Batosta meritata, dobbiamo archiviarla"

"Salvo solo i primi 20-25 minuti fino al gol del raddoppio, arrivato su una devaizione sfortunata - ha detto Stefano Sottili a fine gara - , fino a quel momento abbiamo fatto bene e creato i presupposti per fare male al Palermo. Poi però non salvo niente: non siamo stati in grado di creare occasioni da gol nonostante la superiorità numerica. Da quando sono arrivato è la peggior prestazione che abbiamo fatto. Arrabbiato per il terzo gol? Un problema serio, perchè quando conosci quello che fa l'avversario e ci lavori e nonostante tutto subisci il gol, vuol dire che non sono stato bravo a farmi capire dai ragazzi. Sicuramente è stato un gol brutto perchè lo conoscevamo e poteva essere evitato. Ci ha stroncato sul nascere la possibilità di recuperare la gara". Martedì la Juve Stabia ospita il Catania. "Questa batosta, meritata, deve farci capire che se pensiamo di essere bravi, probabilmente non abbamo capito cosa dobbiamo mettere in campo. Serve qualcosa in più a livello collettivo e individuale nel giocare di squadra perchè abbiamo perso ludicità ed equilbrio, sembrava quasi che fosse il Palermo in superiorità.... Brutta prestazione, dobbiamo archiviarla e dimostrare che è stato un incidente", ha aggiunto Sottili.

