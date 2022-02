Palermo, Mirri: «Errori arbitrali anche contro la Juve Stabia, sono stanco»

«Anche questa sera abbiamo assistito a episodi a dir poco discutibili. Le scelte e le valutazioni possono ovviamente essere frutto di errori, ma non è pensabile che questi errori siano sempre a svantaggio del Palermo. Pretendiamo quello che è nostro». Così il presidente del Palermo, Dario Mirri, all’Ansa, sfoga il proprio dispiacere per gli episodi arbitrali contrari che nell’ultimo periodo hanno riguardato la squadra rosanero impegnata nel Girone C del campionato di Serie C.

Il Palermo questa sera ha battuto la Juve Stabia 3-1, ma ha giocato per oltre un’ora in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Maxime Giron. «Sono stanco di dover constatare che la nostra proverbiale accoglienza vada confusa con altro - continua Mirri - sono stanco di vedere trasformato il nostro stadio in un palcoscenico personale usato per compiacere il proprio protagonismo, mortificando quindi il senso della giustizia e dello sport».

