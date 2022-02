Palermo, trauma al bulbo dell'occhio per Odjer: via libera alla ripresa agonistica

Allarme rientrato per Odjer. Nel corso della partita di ieri sera (12 febbraio) contro la Juve Stabia al Renzo Barbera, il calciatore del Palermo, subentrato al minuto 41 del primo tempo al posto di Damiani, cambio operato dal tecnico Baldini in conseguenza all'espulsione di Giron, ha ricevuto una pallonata al volto che ha causato un trauma bulbare all'occhio destro, con edema retinico. Il giocatore è stato sostituito in apertura di ripresa da Soleri. La sera stessa il giocatore è stato accompagnato dal dottore Giuseppe Puleo presso il reparto oculistico dell'Ospedale Civico di Palermo, dove è stato immediatamente visitato dal dottor Giovanni Mangano.

Gli accertamenti dello specialista hanno escluso un eventuale distacco della retina. Iniziata la terapia specifica, Odjer è stato ricontrollato nuovamente oggi (13 febbraio), sempre presso lo stesso reparto dell'Ospedale Civico, dove il dottor Mangano ha dato il via libera per la ripresa immediata dell'attività agonistica, pur con relativa terapia medica a supporto.

© Riproduzione riservata