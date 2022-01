Il Palermo al lavoro in vista del Taranto, Felici vicino al ritorno in rosanero

Inizia a prendere forma il Palermo di Silvio Baldini. Il gruppo rosanero prosegue gli allenamenti, sotto l'occhio attento del nuovo allenatore. Prime annotazioni di schemi e tattiche in vista della ripresa del campionato che, Covid permettendo, dovrebbe vedere i rosanero in campo il prossimo 16 gennaio allo stadio "Iacovone" contro il Taranto. Il club pugliese, intanto, ha reso noto che, a seguito dello screening effettuato sul gruppo squadra, sette elementi sono risultati positivi: sei giocatori ed un membro dello staff tecnico.

Felici potrebbe arrivare in prestito

Per quanto riguarda il calciomercato nelle ultime ore circola il possibile ritorno dell'esterno offensivo Mattia Felici, classe 2001. Il giocatore, attualmente in forza al Lecce, dove è poco utilizzato, potrebbe essere il primo rinforzo che la società metterebbe a disposizione di Baldini. Con la maglia del Palermo il giocatore ha siglato quattro reti in venticinque presenze, prima del trasferimento in Puglia. La formula del ritorno in rosanero potrebbe essere il prestito.

Restano in piedi le piste Lollo e Valdifiori

I nomi in "entrata" sono ancora Lollo del Bari e Valdifiori del Pescara ma non sembrano esserci segnali di possibili intese con i club proprietari dei cartellini dei giocatori. Si saprà di più nei prossimi giorni. Ancora defilata l'ipotesi che potrebbe portare in rosanero il centrocampista della Cremonese Nardi. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di alcune società di serie B. Dovrebbe invece concretizzarsi il reintegro del difensore Somma, fuori rosa nel corso della gestione tecnica di Filippi.

