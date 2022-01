Palermo, Baldini prova il tandem Brunori-Soleri: Marong e Peretti in uscita

Il ritorno di Mattia Felici in rosanero, dopo la parentesi al Lecce, è il primo rinforzo che il club di Viale del Fante ha consegnato a Silvio Baldini. Una pedina che potrà sicuramente dare maggiore fluidità alla manovra di gioco del Palermo in vista della seconda parte della stagione. La squadra, intanto, prosegue gli allenamenti che serviranno ad oleare i meccanismi del nuovo tecnico per il ritorno in campionato, in programma il prossimo 16 grnnaio allo stadio "Barbera" contro il Taranto.

L'allenatore di Massa continua a provare schemi e soluzioni tattiche per definire il volto del "suo" Palermo. In attacco potrebbe riproporsi la formula con due attaccanti schierati davanti ad un trequartista, modulo già visto nel corso della gestione Filippi. Gli attaccanti in organico consentono a Baldini di provare più soluzioni, anche se sembra una ipotesi possibile il tandem composto da Brunori e Soleri. Il primo vuol riprendere il cammino giusto per provare ad incrementare il bottino di reti stagionali (sette reti), per Soleri la possibilità di aumentare il minutaggio e partite titolare fin dalla prima gara del 2022.

Per quel che riguarda le trattative di mercato in entrata sono numerosi i nomi per il centrocampo. Restano in piedi le ipotesi Valdifiori e Nardi ma non è escluso che nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo nome per il reparto. Per l'attacco circola la voce di un interesse per il 28enne Tommaso Biasci, attualmente in forza al Padova e già allenato da Baldini alla Carrarese. Ma non solo: il Palermo sarebbe in concorrenza con il Monopoli per rilevare dall'Avellino il centrocampista Mastalli. Anche in "uscita" il club potrebbe mettere a segno alcune operazioni di cessioni di giocatori: Marong e Peretti, poco utilizzati, potrebbero valutare offerte da parte di alcune società di serie C.

