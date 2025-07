Madonie, doppio intervento per il Soccorso Alpino: in azione l’elicottero dell’Aeronautica

Giornata intensa per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS), impegnato in due delicati interventi di soccorso nell’area delle Madonie. Il primo, nel tardo pomeriggio di ieri, ha riguardato il recupero di una persona in difficoltà, rimasta bloccata su un pendio molto ripido nei pressi di Petralia Sottana.

Appena conclusa questa operazione, il SASS è stato chiamato a intervenire nuovamente, stavolta per prestare soccorso a un’escursionista ferita nei pressi di Pizzo Carbonara, uno dei punti più alti del massiccio montuoso. La donna, F.P., 50 anni, si è procurata un grave trauma a un arto inferiore che le ha impedito di continuare il cammino. I compagni di escursione hanno subito allertato il Numero Unico di Emergenza 112: la richiesta di aiuto è stata presa in carico dalla centrale operativa del 118, che ha attivato il Soccorso Alpino.