Il ritorno di Felici a Palermo, ufficiale il prestito del Lecce

Mattia Felici è un giocatore del Palermo. A renderlo noto è lo stesso club rosanero attraverso una nota nella quale ha specificato che il giovane calciatore romano, che torna in rosanero dopo la sua prima esperienza palermitana nel campionato 2019/2020 in Serie D, arriva dal Lecce con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto. Felici ha eseguito in mattinata tutti i test medici, seguito le procedure anti-covid ed è già da oggi a disposizione di mister Baldini.

Felici è nato a Roma il 17 aprile 2001. Cresciuto nel Tor Tre Teste, nell'estate del 2018 passa al Lecce con cui esordisce in Serie B giocando 20 minuti nella vittoria contro l'Ascoli per 7-0 e collezionando altre numerose panchine. Nell'estate 2019 è aggregato alla squadra che nel frattempo ha raggiunto la Serie A, rimanendo in panchina nell'esordio stagionale in Coppa Italia. Il 21 agosto 2019 pone la firma sul contratto al Palermo, viene prelevato in prestito dal Lecce. Esordisce in maglia rosanero il 1° settembre 2019, da titolare, nella prima giornata di campionato di Serie D e prima partita assoluta della nuova società, in cui il Palermo batte per 1-0 il Marsala fuori casa; con questa apparizione, diventa il più giovane esordiente in assoluto. La prima rete viene realizzata all'ottava giornata di campionato contro il Licata, disputata il 20 ottobre 2019, segnando il momentaneo gol del pareggio della partita poi vinta per 2-1 e diventando il più giovane marcatore in assoluto. Termina la stagione, chiusa anzitempo per gli effetti del Covid, con 25 presenze di campionato e 4 reti all'attivo che contribuiscono alla vittoria del campionato ed alla promozione in Serie C. Nell'estate del 2020 viene integrato nella rosa della prima squadra del Lecce, in Serie B. Adesso il ritorno in rosanero.

