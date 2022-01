Palermo, Somma subito in campo e Baldini prova la difesa a 4

Arrivano le prime indicazioni dagli allenamenti che il Palermo di Silvio Baldini sta svolgendo in vista del ritorno in campo. La squadra rosanero prosegue le sedute di lavoro agli ordini del nuovo allenatore. Il gruppo prepara la delicata sfida casalinga contro il Taranto, in programma al "Barbera" il prossimo 16 gnnaio.

Lavoro personalizzato per Peretti

Sul fronte formazione lavoro personalizzato per Peretti, mentre sono ancora fuori sia Buttaro che Giron. Marong è alle prese con un problema muscolare che potrebbe smaltire nei prossimi giorni. Nel corso degli allemamenti Baldini ha schierato anche Somma, difensore era stato messo fuori rosa nel corso della gestione tecnica di Filippi. Il reparto difensivo che l'allenatore rosanero ha messo campo, oltre a Somma, ha visto la presenza Accardi, Crivello ed Almici.

Segnali da radiomercato per il centrocampo

A centrocampo si attendono segnali concreti da radiomercato. L'idea più stimolante riguarda Valdifiori, una pista che resta in piedi e che potrebbe avere una accelerata nei prossimi giorni. Non dovrebbero nascere difficoltà in merito al ritorno in casacca rosanero di Felici. La formula del prestito consentirà al giocatore classe 2001 di tornare a Palermo dopo l'esperienza al Lecce nella quale è stato impiegato poco. Defilata ma non definitivamente accantonata la pista per provare ad ingaggiare Nardi dalla Cremonese. Potrebbe muoversi qualcosa anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Giocatori poco utilizzati, come Marong e Peretti, potrebbero trovare spazio in altre società.

