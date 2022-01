Il Covid frena lo sport, Baldini al lavoro per dare nuovo slancio al Palermo

Lo slittamento del campionato di serie C a causa della diffusione della variante Omicron in Italia, con conseguente boom di casi positivi ha rallentato la ripresa della attività del Palermo. I rosanero avrebbero dovuto giocare domenica 9 gennaio (alle 17.30) contro l'Acr Messina ma il turno si giocherà il prossimo 2 febbraio. L'esordio in panchina di Silvio Baldini, tecnico subentrato all'esonerato Giacomo Filippi, è quindi rimandato. Il rinvio consentirà all'allenatore di Massa di avere più tempo per lavorare sul modulo che darà al nuovo Palermo e che dovrebbe essere il 4-2-3-1.

I rosanero, al rientro in campionato dovranno cercare di ingranare la marcia giusta nella corsa al ritorno in serie B che vede in lizza molte candidate. Il primo posto sembra saldamente nelle mani del Bari che nelle ultime cinque giornate ha messo in serie tre vittorie e due pareggi, uno dei quali ottenuto al "Barbera" nello scialbo 0-0 contro De Rose e compagni. I rosanero, complice la sconfitta di Latina, si sono visti sorpassare da altre squadre che si portano a ridosso della capolista. È il caso di Monopoli e Avellino, che occupano rispettivamente il secondo ed il terzo posto. Il Palermo è scivolato a quota 33 punti, a undici lunghezze dalla vetta ed al fianco di Turris e Virtus Francavilla. Sul gruppetto che si è formato alle spalle del primo posto incombe anche il Catanzaro di Vivarini. I giallorossi, nonostante il ko nel turno prima della sosta, hanno ripreso una buona marcia dopo una pericolosa "frenata".

Il calendario delle gare che il Palermo affronterà nei primi mesi del nuovo anno, oltre al match contro l'Acr Messina, presenta un'altra gara casalinga, Covid permettendo. In programma la sfida interna contro il Taranto (16 gennaio) con i pugliesi reduci da due vittorie consecutive. Il 24 gennaio, invece, il turno serale allo stadio "Ceravolo" di Catanzaro e, sette giorni dopo la seconda sfida della stagione al sorprendente Monterosi. I tifosi rosanero, quindi, dovranno pazientare ancora per vedere il nuovo Palermo targato Baldini.

