Filippi lancia il tandem Brunori-Soleri: "Contro il Monopoli servirà il miglior Palermo"

Il Palermo si prepara a ricevere la visita del Monopoli nel match valido per il turno 17 di serie C. I rosanero si mettono il vestito da sera per lo scontro diretto di domani per il secondo posto, in programma al "Barbera", con inizio alle 20.30. I pugliesi di Colombo sono a quota 30 punti, alle spalle del Bari capolista, e con una lunghessa in più di De Rose e compagni.

Soleri al posto di Fella nel tandem con Brunori

Non dovrebbero esserci novità dell'ultim'ora nel Palermo che Filippi manderà in campo domani sera. Pelagotti tra i pali, difesa a 3 con Buttaro e Perrotta ai lati ed Accardi perno centrale, quest'ultimo preferito a Lancini. A centrocampo conferma sugli esterni per Almici e Valente. De Rose in cabina di regia con Luperini e Dall'Oglio in mediana. In attacco Brunori e Soleri (preferito a Fella) per provare scardinare la difesa biancoverde. Silipo e Floriano pronti a subentrare nel corso della partita.

Filippi non si fida del Monopoli: "Squadra forte e quadrata"

"Affronteremo una squadra forte e quadrata, lo dicono i numeri: servirà il miglior Palermo. E’ una partita importante, iniziano ad esserci incroci che possono dare un segnale forte alla classifica. Ogni gara deve essere quella che ti permette di fare un passo in avanti per migliorare". Giacomo Filippi presenta così la sfida di domenica sera contro il Monopoli. Alla vigilia del match, nel corso della conferensa stampa, l'allenatore dei rosanero ha aggiunto: "Abbiamo archiviato la gara di Picerno consapevoli dei nostri errori e di aver affrontato la partita con lo spirito giusto. Sono abituato a giocare per vincere e arrivare in alto, non mi pongo limiti: sappiamo solo che dobbiamo vincere a prescindere da tutto”. Il Monopoli è "un avversario che conosciamo, è un vantaggio. Dobbiamo stare attenti. Lo abbiamo sconfitti in Coppa Italia di C, ricordo una partita sofferta. Non dobbiamo cadere nella trappola della frenesia altrimenti rischiamo di mostrare il fianco ad una squadra veloce a giocare di ripartenza". Ultimi dubbi per la difesa da schierare contro i pugliesi: "Lancini sta bene, ha recuperato. Accardi è una soluzione, decideremo domani e c’è anche Peretti. Tutte le soluzioni per schierare una formazione molto competitiva”, ha aggiunto Filippi.

I 23 convocati del Palermo

Ecco l'elenco dei giocatori rosanero convocati per la gara di domani, 5 dicembre, contro il Monopoli:

Portieri: Pelagotti, Massolo. Difensori: Giron, Accardi, Crivello, Doda, Buttaro, Almici, Peretti, Perrotta, Lancini, Marong. Centrocampisti: De Rose, Odjer, Luperini, Dall'Oglio, Valente, Mauthe. Attaccanti: Soleri, Silipo, Floriano, Brunori, Fella.

I 19 convocati del Monopoli Questi i calciatori del Monopoli convocati per il match del "Barbera". Portieri: Loria, Guido. Difensori: Mercadante, Bizzotto, De Santis, Riggio, Romano, Tazzer. Centrocampisti: Piccinni, Guibre, Bussaglia, Nina, Vassallo, Langella, Novella, Viteritti. Attaccanti: Starita, Grandolfo, D'Agostino. Indisponibili: Baraye, Borrelli, Hamlili, Morrone, Arena, Fornasier, Nocciolini. Il Monopoli a sostegno della popolazione etnea colpita dal maltempo Una delegazione del Monopoli composta dal direttore generale Fabio De Carne, dal segretario generale Giuseppe Sipone e dal responsabile comunicazione Marco Amatulli, hanno raggiunto oggi Catania per incontrare i rappresentanti della Cooperativa sociale Mosaico e l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo, e dare seguito all’iniziativa “Insieme per Catania” a sostegno del popolo etneo. Sono stati consegnati beni di prima necessità presso il servizio bagno-doccia per persone senza dimora allestito dal Comune in via Teatro Greco e coordinato dalla Croce Rossa, ma soprattutto nei luoghi in cui alloggiano le persone che hanno subito gravi disagi a causa del maltempo: “La Locanda del Samaritano” e “Casa della Speranza” suore missionarie della Carità Madre Teresa di Calcutta. Beni alimentari saranno donati anche alle associazioni “C’era domani Librino” e “Spazio 47”, operatori del banco alimentare che si occuperanno della distribuzione alle famiglie abitanti la zona di Vaccarizzo particolarmente colpita dagli eventi alluvionali.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Accard, Perrotta; Almici, Luperini, De Rose, Dall'Oglio, Valente; Soleri, Brunori.

Allenatore: Filippi. MONOPOLI (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Grandolfo, Starita.

Allenatore: Colombo Arbitro: Acanfora di Castellammare di Stabia

