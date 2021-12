Palermo-Monopoli, le probabili formazioni. Dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Mancano poche ore al calcio d'inizio (20.30) di Palermo-Monopoli, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di serie C, girone C. I rosanero dovrebbero scendere in campo con Pelagotti in porta, difesa a 3 composta da Buttaro, Accardi e Perrotta. A centrocampo, composto da cinque calciatri, da destra verso sinistra ecco Almici, Dall'Oglio, De Rose, Luperini e Valente. In attacco molto probabilmente l'allenatore Filippi manderà in campo Soleri a far coppia con l'inamovibile Brunori. Fella dovrebbe partire dalla panchina per subentrare, così come per Slilipo e Floriano, nel corso del match. Ad assistere alla partita anche Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. Monopoli che dovrebbe confermare il 3-5-2 fin qui scelto dal tecnico Colombo. Loria in porta; difesa con Riggio, Bizzotto e Mercadante; Viteritti (preferito a Tazzer), Piccinni, Vassallo, Langella e Guiebre a centrocampo; Grandolfo e Starita a formare il tandem d'attacco.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Accardi, Perrotta; Almici, Luperini, De Rose, Dall'Oglio, Valente; Soleri, Brunori.

Allenatore: Filippi.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Viteritti/Tazzer, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Grandolfo, Starita.

Allenatore: Colombo

Arbitro: Acanfora di Castellammare di Stabia

Dove vedere la partita in tv

La gara tra rosanero e biancoverdi sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports solo se in possesso di un abbonamento. I tifosi potranno vedere il match collegandosi al portale all'indirisso www.elevensports.com e sul canale Youtube dello stesso. Gli utenti che risiedono all'estero potranno vedere la gara del "Barbera" in streaming sulla piattaforma "196 Sports". L'incontro di oggi sarà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport (canale 252) con la visione inclusa nel pacchetto Calcio.

Vendita fiacca, venduti meno di 2.000 biglietti

La gara contro il Monopoli è un autentico scontro diretto per il secondo posto in classifica. I pugliesi, alle spalle del Bari capolista, precedono di un punto di rosanero. L'attesa per il match di questa sera non ha però raccolto entusiasmo tra i tifosi. Al "Barbera" non ci sarà il pienone, anche in considerazione della vendita fiacca. Ad oggi, infatti sono poco meno di duemila i biglietti venduti. La società rosanero in settimana ha lanciato una promozione riservata agli under 18 che prevede biglietti a 1 euro in curva e a 2 euro in gradinata.

