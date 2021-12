Col Monopoli confermata la difesa a 3, in attacco Soleri al fianco di Brunori

Ultimi disposizioni tecnico-tattiche per Giacomo Filippi in vista dell'attesa gara serale (ore 20.3o) di domenica prossima (5 dicembre) al "Barbera" contro il Monopoli, valida per il turno numero 17 del campionato di serie C. L'allenatore del Palermo sembra orientato a confermare il 3-5-2 contro i biancoverdi pugliesi. Una gara che è un autentico scontro diretto per il secondo posto, al momento occupato dalla squadra di Alberto Colombo con 30 punti, uno un pià dei rosanero. Il Bari mantiene saldamente la vetta con 36.

A centrocampo Valente preferito a Dall'Oglio

Nella formazione che molto probabilmente l'allenatore di Partinico opporrà all'avversario di domenica sera, oltre alla conferma di Pelagotti tra i pali, dovrebbe debuttare dal primo minuto Accardi al centro della difesa. Contro la Paganese il calciatore palermitano era stato impiegato solo per una manciata di minuti, al rientro dopo un lungo stop per infortunio. Completano il reparto Buttaro che Perrotta che hanno piena fiducia da parte del tecnico. Lancini, in settimana candidato ad un posto tra i titolari, andrà in panchina. Il robusto centrocampo a cinque pedine dovrebbe vedere in campo, da destra verso sinistra, Almici, Odjer, De Rose, Luperini e Valente. Dall'Oglio sembra destinato a subentrare, se dovesse essercene bisogno, nel corso del match. In attacco la presenza di Brunori nell'undici titolare è indiscutibile. Al fianco dell'ex Juve Under 23 c'è in piedi un ballottaggio che potrebbe risolversi a ridosso della partita. Si contendono una maglia Fella e Soleri, con quest'ultimo che dovrebbe spuntarla. Anche in questo caso non mancano le alternative: i guizzi di Silipo e l'esperienza di Floriano sono le "carte" che Filippi potrebbe giocare nell'arco dei novanta minuti. Domani (4 dicembre) alle ore 12:45 il tecnico rosanero interverrà in conferenza stampa.

I pugliesi si affidano ai gol di Starita

Il Monopoli è galvanizzato dalla conquista del secondo posto solitario. I pugliesi sono consapevoli delle difficoltà che il match di Palermo presenta, in una corsa al vertice della classifica che vede coinvolta anche la Turris, quarta forza del campionato e pronta ad approfittare di un passo falso delle altre pretendenti. Colombo conferma il 3-5-2: Loria in porta; difesa con Mercadante, Bizzotto e Riggio; a centrocampo Viteritti, Langella (e di turno), Vassallo, Piccinni, Guiebre; in avanti occhio agli attaccanti Starita (8 gol) e Grandolfo. Indisponibili Borrelli, Morrone, De Santis, Fornasier, Arena e Hamlili.

Il tecnico del Monopoli: "Col Palermo scontro diretto, siamo pronti"

Mister Colombo, alla vigilia del match, ha detto: "Penso che questa settimana la sfortuna abbia colpito pesantemente la nostra rosa, infatti non riusciamo a recuperare Morrone e Fornasier, ai quali si aggiungono Arena e Hamlili e qualcuno con linee di febbre. Il numero sarà esiguo, siamo contati, ma chi ci sarà avrà lo spirito per fare una buona prestazione nonostante le assenze. La partita è difficile e speriamo di creare le stesse difficoltà agli avversari. Se riusciremo a mantenere il nostro livello di attenzione elevato, anche in difesa, potremo dire la nostra. Il Palermo in casa ha subito pochissimi gol, troveremo una squadra che vuole fare la partita, anche in virtù del fattore campo. Cercheremo di rispondere con le nostre qualità. Banco di prova definitivo? Non so dirlo, ne abbiamo passate altre, a volte le abbiamo fallite ma dalle sconfitte siamo usciti anche più forti di prima. Sul percorso lungo che ci aspetta ci saranno magari cadute, spero poche. Con il Palermo è uno scontro diretto, faremo in modo che si possa fare una grande prestazione. Se dovesse arrivare la sconfitta non cambierà il nostro percorso. Se vogliamo ambire a qualcosa in più dei nostri obiettivi questo potrebbe darci qualche indicazione in più".

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Accardi, Perrotta; Almici, Odjer, De Rose, Luperini, Valente; Soleri (Fella), Brunori.

Allenatore: Filippi.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Bizzotto, Riggio; Viteritti, Langella, Vassallo, Piccinni, Guiebre; Starita, Grandolfo.

Allenatore: Colombo

Arbitro: Acanfora di Castellammare di Stabia

