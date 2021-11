Accardi o Lancini al posto di Marconi? Il dubbio di Filippi per il Monopoli

Archiviata la sconfitta di Picerno, il Palermo guarda dritto al prossimo impegno in campionato. La battuta d'arresto dei rosanero subìta domenica scorsa in terra lucana, ha interrotto una striscia di risultati positivi conquistati da De Rose e compagni che hanno mancato quella che sarebbe stata la terza vittoria in trasferta consecutiva. Il calendario presenta domenica prossima (5 dicembre), con calcio d'inizio alle 20.30, il match casalingo contro il Monopoli. I pugliesi, con il passo falso del Palermo, hanno scavalcato la squadra di Filippi e portandosi al secondo posto solitario in classifica alle spalle dell'imprendibile Bari.

Odjer potrebbe rifiatare, in attacco spazio a Silipo

Rebus in difesa per la sostituzione di Marconi al centro del reparto arretrato. Il calciatore è stato espulso nei minuti finali della gara di Picerno ed è stato squalifica per un turno dal giudice sportivo. Due i nomi per candidati a prendere il posto di perno centrale: si contendono una maglia Accardi e Lancini. Per quest'ultimo si attende l'ok da parte dello staff medico: il giocatore ha rimediato una contusione al ginocchio la scorsa settimana ma dovrebbe recuperare. Confermati gli altri due elementi che compongono la linea difensiva: Buttaro e Perrotta. A centrocampo potrebbe rifiatare Odjer e cedere il posto a Luperini. Confermato in cabina di regia capitan De Rose. In attacco, dopo l'opaca prova sia di Fella che di Brunori in Basilicata, potrebbe tornare titolare Silipo a far coppia con l'ex Juve Under 23. Non è da escludere un innesto di Floriano dal primo minuto, con Soleri pronto a subentrare nel corso del match. Nel corso degli allemaenti settimanali si chiariranno i dubbi sulla formazione che tenterà il controsorpasso in classifica.

Il Monopoli in serie positiva da 7 turni

Il successo sulla Paganese, seppur di misura, complice il ko del Palermo, è valso al Monopoli il secondo posto in classifica, a sei lunghezze dal Bari. La striscia positiva dei biancoverdi allenati da Alberto Colombo si allunga così a 7 risultati utili di fila (5 vittorie e 2 pareggi). La trasferta del "Barbera" è molto attesa nell'ambiente biancoverde: Starita (8 gol) e compagni non perdono da 7 incontri e la squadra non ha segnato solo in 3 delle 7 trasferte in questa stagione e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime 3 partite. Negli ultimi 4 precedenti il Palermo ne ha vinti 3, un successo per il Monopoli, nessun pareggio.

Designato l'arbitro Acanfora di Castellammare di Stabia

A dirigere l’incontro Palermo-Monopoli sarà Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Lazzaroni della sezione di Udine e Stefano Camilli della sezione di Foligno. Quarto ufficiale la sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.

Biglietti da 1 euro per Under 18

In occasione della partita di domenica sera la società rosanero ha disposto una promozione speciale dedicata in particolare a bambini e ragazzi, per riempire gli spalti di giovani tifosi e rafforzare il legame con le nuove generazioni. Per questa occasione tutti gli under 18 potranno accedere allo stadio con tariffe ridotte: €1 per le curve, €2 per la gradinata, €5 per la tribuna. I biglietti potranno essere acquistati online o in uno qualsiasi dei punti Vivaticket sparsi nel territorio nazionale, a partire da martedì 30 novembre alle 9. Contestualmente si apre anche la vendita dei tagliandi standard. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di domenica 5 dicembre o comunque fino a esaurimento disponibilità.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Accardi (Lancini), Perrotta; Almici, Dall’Oglio, De Rose, Luperini (Odjer), Valente; Silipo (Fella), Brunori.

Allenatore: Filippi.

MONOPOLI (3-5-2): Loria, Mercadante, Bizzotto, Arena, Viteritti, Langella, Vassallo, Piccinni, Guiebre, Starita, Grandolfo.

Allenatore: Colombo.

© Riproduzione riservata