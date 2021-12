Palermo-Monopoli scontro diretto per il secondo posto, Accardi titolare

Scontro diretto per il secondo posto. Cresce l'attesa per la sfida domenica sera (5 dicembre) fra Palermo e Monopoli, gara valida per la diciassettesima giornata di serie C. Sette risultati utili di fila (cinque vittorie e due pareggi): i pugliesi in classifica sono alle spalle della capolista Bari, i biancorossi di Mignani non sbagliano un colpo e guardano tutte dall'alto dei 36 punti fin qui conquistati. Monopoli fermo a quota 30 punti, uno in più dei rosanero. Seguirà con attenzione il match la Turris, quarta forza del torneo, inciampata nel turno precedente nella sconfitta con l'Avellino. I biancoverdi di Braglia sono un punto sotto la squadra di Torre del Greco, a testimonianza di una avvincente corsa al vertice della graduatoria con protagoniste più squadre.

Accardi al posto di Marconi, Lancini in dubbio

In casa rosanero l'allenatore Giacomo Filippi sembra aver sciolto il dubbio su chi prenderà il posto dello squalificato Marconi al centro della difesa: Accardi tornerà titolare dopo una lunga assenza a causa di un infortunio (stop di sei mesi). L'ultimo impiego del calciatore palermitano risale alla gara con la Paganese, nella quale è stato impiegato appena cinque minuti. Sembra defilarsi infatti l'ipotesi Lancini, non al top della condizione dopo la botta ricevuta nel corso della gara (persa) a Picerno. Ieri il giocatore ha svolto una seduta di allenamento differenziato per cercare di accorciare i tempi di recupero. Il reparto dovrebbe essere completato, sulla fasce, da Buttaro e Marconi.

Monopoli con difesa solida, in attacco occhio a Starita

Il prossimo avversario del Palermo può contare su una difesa solida: sono 11 le reti subite dal Monopoli in 16 partite disputate. Primato condiviso con Avellino e Catanzaro. Il Palermo fin qui ha raccolto la palla nel sacco in dodici occasioni. Davanti al portiere Loria, la difesa a tre composta da Mercadante, Bizzotto e Arena ha alzato un muro che ha tenuto a bada in più occasioni gli attaccanti avversari. Per quanto riguarda la manovra offensiva, i biancoverdi hanno in Starita (8 gol) e Grandolfo (4) due attaccanti in grado di mettere in difficoltà ogni avversario. Negli ultimi 4 precedenti, il Palermo ne ha vinti tre, un successo per il Monopoli e nessun pareggio. Lo scorso 15 settembre il Monopoli ha perso 2-1 nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C. I rosanero a segno con Fella (ex di turno) e Valente, prima del gol di Grandolfo. Nella passata stagione al "Barbera" i pugliesi furono sconfitto 3-0 con reti di Almici, Marconi e Saraniti.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Accardi, Perrotta; Almici, Luperini, De Rose, Dall'Oglio, Valente; Fella, Brunori.

Allenatore: Filippi.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Bizzotto, Arena; Viteritti, Langella, Vassallo, Piccinni, Guiebre; Starita, Grandolfo.

Arbitro: Acanfora di Castellammare di Stabia

