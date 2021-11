Il Palermo si lascia alle spalle il Picerno, ora testa al Monopoli

Riavvolgere il nastro e ripartire con la testa alla gara di domenica prossima (5 dicembre, ore 20.30) al "Barbera" contro il Monopoli. Il Palermo ha incassato la terza sconfitta stagionale a Picerno: un pomeriggio negativo, da dimenticare in fretta, che ha fatto riemergere vecchie (ma non tanto) pause di idee e di gioco che hanno permesso ai lucani di gestire il minimo vantaggio (a segno l'esperto attaccante Reginaldo, alla quinta marcatura in carriera ai danni del club rosanero) senza rischiare grandi pericoli. La difesa rosanero ha accusato affanno e qualche nervosismo di troppo (vedi l'espulsione di Marconi), il centrocampo non ha saputo creare in scioltezza gioco e movimenti per lanciare gli attaccanti. Il reparto avanzato, inoltre, è sembrato poco reattivo e nè Fella nè Brunori hanno creato difficoltà alla difesa del Picerno. Tanti gli errori commessi, per stessa ammissione dell'allenatore di Partinico, in varie zone del campo, a testimonianza della giornata negativa per De Rose e compagni. Il calendario presenta adesso un impegnativo trittico di gare per i rosanero, sia in casa che lontano dai tifosi: oltre alla sfida casalinga contro il Monopoli, l'atteso derby in trasferta con il Catania (12 dicembre) e l'arrivo del Bari al "Barbera" (19 dicembre).

La sfida serale al Monopoli, cambi tattici in vista?

Domenica prossima, come detto, arriva un avversario insidioso. Il Monopoli ha vinto nell'ultimo turno in casa contro la Paganese (1-0), successo che ha consentito ai pugliesi di scavalcare il Palermo al secondo posto e di portarsi a sei lunghezze dal Bari capolista. Dietro i rosanero, al quarto posto solitario con 28 punti, c'è la Turris: la squadra di Torre del Greco ha interrotto la striscia di vittorie consecutive con l'inatteso ko casalingo con l'Avellino (1-2). Sul fronte formazione Giacomo Filippi potrebbe cambiare qualcosa in vista della gara di domenica: potrebbe tornare in discussione il modulo fin qui visto, quel 3-5-2 che ha convinto un pò tutti nelle ultime uscite ma che in Basilicata è sembrato un pò troppo macchinoso e inconcludente. Non è da escludere il rilancio dal primo minuto di Silipo, al posto di Fella e al fianco di Brunori. In difesa, con l'arrivo della squalifica di Marconi, due volte ammonito e quindi espulso a Picerno, potrebbe tornare titolare Peretti. Gli allenamenti in settimana chiariranno i dubbi, senza dimenticare che le alternative, in ogni settore del campo, non mancano.

Il tecnico del Monopoli: "Palermo avversario importante, siamo pronti"

"Siamo felici per la vittoria sulla Paganese. Abbiamo raggiunto 30 punti in classifica, adesso cercheremo di farne il più possibile, un passo alla volta", è il pensiero di Alberto Colombo, tecnico del Monopoli. "Continuiamo a stare nelle alte sfere della classifica e questo fa crescere la nostra autostima. Scontro al vertice con il Palermo? Nessuno ovviamente lo aveva messo in preventivo - sottolinea il tecnico dei pugliesi - , lo facciamo con grande felicità, con la serenità e spavalderia che la classifica attuale ci può dare. Per quel che riguarda l'aspetto tecnico-tattico, non dimentichiamo chi siamo e come siamo arrivati a questo punto. In campo i risultati ci stanno premiando, con questo atteggiamento. Sono felice di andare a Palermo in uno stadio da serie A contro un avversario importante. Ci conosce bene, così come lo conosciamo noi. È la terza volta che ci si incontra nel breve periodo, speriamo di dare qualche soddisfazione in trasferta, su un campo importante come Palermo, ai nostri tifosi che verranno con gioia a vedere la partita".

Biglietti da 1 euro per Under 18

In occasione della partita Palermo-Monopoli, prevista per il 5 dicembre alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera, la società rosanero ha disposto una promozione speciale dedicata in particolare a bambini e ragazzi, per riempire gli spalti di giovani tifosi e rafforzare il legame con le nuove generazioni. Per questa occasione tutti gli under 18 potranno accedere allo stadio con tariffe ridotte: €1 per le curve, €2 per la gradinata, €5 per la tribuna. I biglietti potranno essere acquistati online o in uno qualsiasi dei punti Vivaticket sparsi nel territorio nazionale, a partire da martedì 30 novembre alle 9. Contestualmente si apre anche la vendita dei tagliandi standard. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di domenica 5 dicembre o comunque fino a esaurimento disponibilità.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Peretti (Accardi), Perrotta; Almici, Dall’Oglio, De Rose, Luperini (Odjer), Valente; Silipo (Fella), Brunori.

Allenatore: Filippi.

MONOPOLI (3-5-2): Loria, Mercadante, Bizzotto, Arena, Viteritti, Langella, Vassallo, Piccinni, Guiebre, Starita, Grandolfo.

Allenatore: Colombo.

© Riproduzione riservata