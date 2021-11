Palermo ko a Picerno, Filippi: "Abbiamo commesso tanti errori"

Il Palermo si ferma a Picerno. I rosanero incassano la sconfitta, seppur di misura, sul sintetico del "Curcio". Una frenata che vede i rosanero scivolare al terzo posto in classifica: adesso il Bari capolista è a sette lunghezze di distanza. La squadra di Filippi non ha saputo reagire concretamente al gol dello svantaggio siglato dal 38enne Reginaldo. La sterile manovra offensiva, nonostante i cambi operati dal tecnico (4 attaccanti in campo nei minuti finali) non ha cambiato le sorti del match. Adesso si volta pagina e testa al Monopoli che, con il successo sulla Paganese, è balzata al secondo posto solitario.

L'allenatore rosanero recrimina: "Arbitraggio non perfetto"

"Abbiamo fatto una gara con lo spirito giusto ma abbiamo commesso tanti errori. Il Picerno ha fatto la sua partita, la nostra prestazione è stata volitiva, l'impostazione è stata propositiva. La partita è andata come ci aspettavamo - ha detto l'allenatore di Partinico a fine gara - , ero sicuro che si sarebbero difesi e poi sarebbero ripartiti. Siamo stati sempre nella loro metà campo e abbiamo provato spesso l'uno contro uno, sebbene solo nella ripresa. La squadra come piglio non mi è dispiaciuta, purtroppo abbiamo sbagliato la scelta finale o il cross negli ultimi metri". Il tecnico rosanero sulla direzione di gara ha detto: "Vorrei soffermarmi sugli arbitraggi che ci sono in tutti i campi: deve esserci equilibrio nel giudicare. Se i due falli di Reginaldo non vengono sanzionati così come De Cristofaro, poi non capisco perché devo subire l'espulsione di Marconi. Oggi l'arbitraggio è stata gestito in modo non perfetto, non mi va giù un metro di giudizio diverso da un campo all'altro. Falli inutili hanno fatto innervosire la squadra e non va bene". Sulla prova dei singoli giocatori ha detto: "Valente non è stato il solito ma ci può stare. Abbiamo provato a cambiare qualcosa con Silipo e Soleri ma gli avversari sono stati bravi a tamponare”. Adesso si volta pagina e si guarda il calendario. "Affronteremo una serie di sfide buttandoci subito sulla prossima gara che dobbiamo farla nostra, poi ci sarà il Catania, poi il Bari. Se ragioniamo a breve termine possiamo fare bene. Siamo stati sempre con i piedi per terra".

Il tecnico del Picerno: "Playoff? Non guardo la classifica"

A fine gara arriva il commento di Leonardo Colucci, tecnico del Picerno, alla prima vittoria in campionato dall'arrivo del nuovo allenatore. "Mi è piaciuta molto la prestazione dei miei ragazzi - ha detto in conferenza stampa - al di là del risultati. Potevamo fare il secondo gol, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio ma sono felice per i ragazzi e per i tifosi. Nattere il Palermo è sempre importante. I giocatori? Di solito non nomino il valore dei singoli. Dico che la squadra ha giocato bene. La vittoria l'abbiamo portata a casa tutti. Reginaldo ha fatto bene, tutti si devono allenanere nell'eventualidta' di dare il proprio contributo. Ringrazio i ragazzi per la disponibilità che mi hanno dato dal mio arrivo. Ho chiesto loro di dare il massimo. Il giocatore deve avere una motivazione che viene da sè, alla fine coinvolgo tutti i ragazzi della rosa del Picerno. Sono contento della prestazione ma come sempre dobbiamo prensare alla prossima. La classifica non la guardo, i playoff? C'è il mondo dietro, passerà tanta acqua sotto i ponti, lo dico per l'esperienza che ho da calciatore. C'è ancora tanta strada, dobbiamo creare la mentalità giusta, lavorare nel quotidiano, poi la classifica la guardiamo ma non sto a vedere playoff o altro. Chiaro che voglio ambire ma valuto tante cose. De Cristofaro? Un ragazzo generoso, volenteroso, non tira mai la gamba indietro. Deve esere la normalità per chi gioca a calcio, va migliorato ma è nornale, sotto l'aspetto tattico. Anche io alla sua età facevo errori. Tutti gli under di questa squadra sono bravi e hanno ampi margini di miglioramento. Il Palermo è una squadra forte, siamo stati bravi a chiduere le loro traiettorie e le ripartenze. Voglio una squadra che gioca, sempre presente anche nelle dififcoltà", ha aggiunto.

Per Reginaldo quinto gol in carriera ai rosanero

"Arriva il mio quinto gol in carriera ai rosanero. La vittoria era importante per noi, ci siamo riusciti, stiamo lavorando per dare il massimo e oggi tutti insieme siamo riusciti a vincere. Ci voleva per cercare di far tornare l'entusiasmo. La squadra lavora bene e ci metitavamo questa vittoria. Sono molto contento", ha detto l'ex attaccante del Parma. "Siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare e dobbiamo rincorrere: la salvezza prima possibile. Giocheremo tutte le gare, una dopo l'altra, per fare più punti possibili. Colucci? Quando cambia il tecnico c'è sempre un pò di lavoro in più. Tutti danno di più e ci stiamo riuscendo. Stiamo dando il massimo per raggingere l'obiettivo. Non solo con il cambio del tecnico perchè lo facevamo già prima. Dedico la vittoria e il gol alla mia famiglia che sta lontano da me, la dedico a loro ed ai miei compagni con i quali lottiamo ogni giorno in allenamento per fare bene poi in partita".

