Filippi riconsidera la difesa a 4, spazio dal primo minuto per Accardi

Cambi in vista nella formazione che il Palermo manderà in campo domenica sera nel posticipo della diciassettesima giornata di serie C, al Barbera, contro il Monopoli (calcio d'inizio alle 20.30).

La difesa cambia volto

L'allenatore Giacomo Filippi potrebbe, infatti, cambiare volto alla difesa rosanero che fino alla gara di Picerno, persa 1-0, ha visto in campo tre pedine: Buttaro, Marconi (adesso squalificato per un turno dopo il cartellino rosso) e Perrotta. Il tecnico originario di Partinico potrebbe riproporre la difesa a 4: conferme per Buttaro e Perrotta, al centro potrebbe agire Accardi al fianco di Lancini. Quest'ultimo, però, è alle prese con un problema muscolare e non si è allenato con il resto del gruppo. Difficile ipotizzare un rientro di Peretti, così come l'innesto di Marong che nell'ultima settimana è stato aggregato alla formazione Primavera.

A centrocampo Luperini al posto di Odjer

A centrocampo prevale l'ipotesi di una staffetta tra Odjer e Luperini, con quest'ultimo che dovrebbe giocare al fianco del capitano De Rose. Prende consistenza l'ipotesi di vedere in campo dal primo minuto Giron, pronto a scodellare palloni per gli attaccanti.

In attacco si rivede Floriano

Per il reparto avanzato, in caso di cambio del modulo, potrebbero tornare i due trequartisti, Floriano e Silipo, con Brunori prima punta. Fella dovrebbe partire dalla panchina, così come il jolly Soleri da utilizzare nel corso del match.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-2-1): Pelagotti; Buttaro, Accardi, Lancini, Perrotta; Luperini, De Rose, Giron; Floriano, Silipo; Brunori.

Allenatore: Filippi.

MONOPOLI (3-5-2): Loria;Mercadante, Bizzotto, Arena; Viteritti, Langella, Vassallo, Piccinni, Guiebre; Starita, Grandolfo.

Arbitro: Acanfora di Castellammare di Stabia

Biglietti da 1 euro per Under 18

In occasione della partita di domenica sera la società rosanero ha disposto una promozione speciale dedicata in particolare a bambini e ragazzi, per riempire gli spalti di giovani tifosi e rafforzare il legame con le nuove generazioni. Per questa occasione tutti gli under 18 potranno accedere allo stadio con tariffe ridotte: €1 per le curve, €2 per la gradinata, €5 per la tribuna. I biglietti potranno essere acquistati online o in uno qualsiasi dei punti Vivaticket sparsi nel territorio nazionale, a partire da martedì 30 novembre alle 9. Contestualmente si apre anche la vendita dei tagliandi standard. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di domenica 5 dicembre o comunque fino a esaurimento disponibilità.

