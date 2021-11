Il Palermo a Picerno, Filippi: "Siamo in crescita, guardiamo al presente"

Nona vittoria in campionato, terza vittoria in trasferta, confermare il secondo posto in classifica, magari rosicchiando punti al Bari capolista. Questo l'obiettivo di Giacomo Filippi, tecnico del Palermo, in vista della trsferta in terra di Basilicata. I rosanero scendono in campo domani (ore 14.30) a Picerno contro i rossoblù di Leo Colucci.

L'allenatore rosanero: "Siamo in crescita ma occhio alle insidie"

"Una gara delicata, il Picerno è una squadra che gioca bene e propositiva. Dobbiamo stare molto attenti - ha detto Filippi in conferenza pre match - , perchè può mettere in difficoltà tutti gli avversari. La sfida precedente non fa testo (i rosanero lo scorso 21 agosto vinsero 4-1 il turno eliminatorio di Coppa Italia di C, ndr), perché da quel momento ha inserito molti giocatori. Mi piace come gioca il Picerno, con Colucci stanno continuando a lavorare. Noi siamo in crescita e questo fa ben sperare perchè lo notiamo e c’è più consapevolezza. Questo gruppo ha ampi margini di miglioramento ma tutto dipende da noi, i ragazzi devono 'mentalizzare' l’obiettivo, senza guardare lontano altrimenti le cose vicine ci sfuggono. Alla base dei risultati c’è l’interpretazione data a ogni gara e in questo momento siamo molto propositivi, dobbiamo continuare ad esserlo. Per continuare a fare bene - spiega l'allenatore di Partinico - dobbiamo alzare ancora di più l’intensità. Siamo pronti a dare segnali importanti ma le insidie sono dietro l’angolo".

Lancini out, Marong aggregato alla Primavera

Filippi fa il punto sui giocatori indisponibili. "Lancini ha accusato un fastidio al ginocchio ma non sembra nulla di grave. Marong è stato aggregato alla formazione Primavera. Abbiamo pensato di farlo giocare in modo da fargli mettere minuti nelle gambe. Accardi? Fa piacere che i ragazzi possano riconoscere che lo staff è a loro disposizione e che lavora per metterli a loro agio. Mi fa ben sperare il fatto di vedere ogni giorno una squadra che dà il massimo e si allena ad alta intensità. Silipo e Soleri sono due titolari, così come Floriano e Giron. Volevo 24 leader e hanno risposto presente. Un gruppo sano che vuole fare bene e non si risparmia, da qui alla sfida con il Bari ci sono quattro gare, il presente si chiama Picerno. Ancora è presto per le valutazioni, pensiamo a noi stessi poi se le altre fanno punti vedremo ma tutto passa dal nostro cammino".

Il tecnico del Picerno: "Il Palermo è forte, lo siamo anche noi"

"Il Palermo è una squadra forte ma lo siamo anche noi, intanto mi auguro che sia una bella partita”, così Leonardo Colucci presenta la sfida ai rosanero. In conferenza stampa il tecnico del Picerno ha aggiunto: "La motivazione deve essere forte, soprattutto contro una squadra blasonata. Il Palermo è una squadra in salute, con una striscia positiva, sono organizzati, dobbiamo aver massimo rispetto e giocarci le nostre carte. Una squadra per la quale nutriamo grande rispetto. Il Picerno sta bene, anche se quando c'è un cambio tecnico non puoi stravolgere il gruppo. Cambia la metodologia del lavoro, questo sì. Abbiamo qualche acciacco e cercheremo di recuperarlo. Sotto l'aspetto psicofisico stiamo bene. La nostra speranza è regalare ai tifosi la vittoria tra le mura amiche, l'ultima è stata contro il Monterosi. Ci teniamo tantissimo a vincere ed a dedicare la vittoria ai tifosi", conclude Colucci.

