Fine primo tempo: Palermo-Paganese 1-0. Segna Fella, annullato gol a Brunori

INTERVALLO

Primo tempo finito, squadre negli spogliatoi

46: Brunori gira in porta al volo e gonfia la rete, ma l'arbitro ha visto una spinta: gol annullato

45': 1' di recupero

43': sul cross Baiocco esce dai pali e viene ostacolato da Marconi

42': Valente fermato da Sussi, calcio di punizione per i rosanero

38': PALERMO-GOL. Fella raccoglie un assist dalla sinistra di Brunori e infila Baiocco

37': uno-due Fella-Brunori con il tiro del numero 9 rosanero respinto dal portiere

32': calcio di punizione di Dall'Oglio con conclusione sul fondo

30': Piovaccari ferma fallosamene Odjer al limite dell'area campana

27': ammonito Manarelli

26': Brunori cade in area ma l'arbitro lascia proseguire

Partita più equilibrata, ma il Palermo insiste

21': tiro sporco di Brunori e palla per Fella, che a due passi da Baiocco non riesce ad intercettare la sfera

19': Dall'Oglio cade al limite dell'area e viene ammonito per simulazione

18': pericolosa la Paganese, la difesa rosanero si salva con Buttaro che intercetta il tiro di Firenze

17': cross di Almici con Baiocco pronto ad anticipare Fella

16': calcio di punizione di De Rose bloccato da Baiocco

15': gran destro di Fella con palla fuori di poco

Il Palermo ha preso decisamente il sopravvento e attacca in massa

12': grossa occasione per i rosanero con Fella che a due passi da Baiocco è fermato dall'uscita tempestiva di Baiocco

11': angolo di Dall'Oglio e colpo di testa di Perrotta di poco fuori

9' Bianchi intercetta il cross dalla destra di Fella, poi il primo squillo del Palermo: Brunori gira in porta ma trova la respinta del portiere campano

7': Guadagni anticipato da Pelagotti in uscita

5': assist dalla destra di Valente per Odjer con quest'ultimo che non rirsce a controllare la sfera

3': lancio lungo di Zanini per Guadagni fermato in fuorigioco

1': cross di Odjer per Brunori anicipato dalla difesa campana

14.30: fischio d'inizio, partita cominciata

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Paganese, valevole per la 15ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 15 Marconi, 33 Perrotta; 29 Almici, 11 Dall’Oglio, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 30 Valente; 23 Fella, 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 17 Luperini, 27 Soleri, 36 Mauthe, 54 Peretti, 77 Doda, 79 Lancini.

Allenatore: Filippi.

PAGANESE: 1 Baiocco, 3 Bianchi, 6 Schiavi, 8 Firenze, 9 Piovaccari, 15 Tissone (cap.), 19 Sussi, 20 Manarelli, 21 Zanini, 24 Cretella, 26 Guadagni.

A disposizione: 12 Pelecchia, 22 Caruso, 7 Vitiello, 14 Viti, 16 Volpicelli, 18 Pica, 23 Schiavino, 25 Scanagatta, 32 Campanile.

Allenatore: Grassadonia.

Arbitro: Luciani (Roma 1).

Assistenti: Bartolomucci (Ciampino) - Cerilli (Latina).

Quarto uomo: Gigliotti (Cosenza).

