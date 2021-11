Palermo-Paganese, Filippi recupera Accardi: Luperini in dubbio

Buone notizie per il Palermo. Il difensore Andrea Accardi ha ripreso gli allenamenti di preparazione in vita della gara di sabato contro la Paganese (ore 14.30) e ha anche partecipato alla partitella. Il calciatore rosanero è quindi definitivamente recuperato e pronto a rientrare tra i convocati. Un calvario che ha tenuto Accardi lontano dal campo dallo scorso agosto, passando per il lavoro di riabilitazione dall'infortunio, con tappa anche a Siviglia. Adesso tutto alle spalle per il classe 1995 e una preziosa pedina in più per Giacomo Filippi.

Lavoro differenziato per Almici, l'influenza ferma Lancini

L'infermeria registra ancora l'indisponibilità di Luperini. Il centrocampista lamenta un fastidio alla schiena e il suo recupero in vista della sfida alla Paganese è ancora in dubbio. Il difensore albanese Doda non ha ancora ripreso gli allenamenti, reduce dal doppio impegno con la Nazionale Under 21 del suo Paese e dovrebbe tornare in gruppo nelle prossime ore. Assente anche Lancini a causa di sintomi influenzali che non ha ancora smaltito. Almici ha svolto la seduta di lavoro differenziato ma non dovrebbero eserci dubbi sul suo impiego contro i campani. De Rose, scontato il turno di squalifica, tornerà titolare nel centrocampo rosanero e riavrà la fascia di capitano ceduta domenica scorsa a Marconi in occasione della gara (vinta) contro il Potenza. In attacco c'è davvero abbondanza per l'allenatore di Partinico. Fella e Brunori sembrano inamovibili nel collaudato (e vincente) 3-5-2 che sarà riproposto, salvo cambiamenti tattici dell'ultima ora, anche contro i biancazzurri di Grassadonia. Silipo, Floriano, Soleri e il giovane Corona pronti a subentrare nel corso della partita.

Paganese col tridente, Zito out per squalifica

La Paganese lavora sodo in vista della trasferta siciliana. Non è un buon momento per i campani reduci dal ko interno contro la Fidelis Andria (seconda sconfitta consecutiva). Occupa la dodicesima posizione in classifica con 17 punti, alle spalle della Juve Stabia a quota 18. Le statistiche non sono favorevoli per Baiocco e compagni: la squadra non ha vinto nessuna delle ultime 9 partite in trasferta e ha perso 4 partite in casa di fila. Nel 3-4-3 che molto probabilmente vedremo al "Barbera", conferma tra i pali per Baiocco, linea difensiva con Zanini, Sbampato e Bianchi; a centrocampo Sussi, Cretella, Tissone e Viti; tridente composto da Guadagni, Piovaccari e Firenze. Grassadonia non può disporre degli indisponibili Diop, Schiavino, Castaldo, Murolo. Zito, ammonito nel corso del match nel turno precedente, era diffidato ed è scattata la squalifica.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Odjer, De Rose, Dall’Oglio, Valente; Fella, Brunori.

Allenatore: Filippi.

PAGANESE (3-4-3): Baiocco; Zanini, Sbampato, Bianchi; Sussi, Cretella, Tissone, Viti; Guadagni, Piovaccari, Firenze.

Allenatore: Grassadonia.

Dirige l'arbitro Luciani di Roma

La gara Palermo-Paganese sarà diretta dall'arbitro Francesco Luciani della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Mattia Bartolomucci di Ciampino e Marco Cerilli di Latina. Il quarto ufficiale sarà Enrico Gigliotti di Cosenza.

© Riproduzione riservata