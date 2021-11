Il Palermo ora vola, travolge la Paganese e va a -1 dal Bari

Il Palermo supera 3-0 la Paganese e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, sfatando un tabù che resisteva dalla scorsa stagione. Secondo posto consolidato (29 punti) nella corsa al vertice della classifica, ad una sola lunghezza dal Bari che domani (domenica) sarà opposto alla Fidelis Andria nell’atteso derby pugliese. Una gara che ha visto i rosanero di Filippi ben disposti in campo con l’ormai collaudato 3-5-2. Davanti a Pelagotti; linea difensiva con Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall’Oglio, De Rose, Odjer, Valente a centrocampo; Fella e Brunori in avanti. La Paganese di Grassadonia senza otto pedine. Baiocco in porta; Zanini, Bianchi e Schiavi in difesa; linea mediana con Sussi, Cretella, Tissone e Manarelli; Firenze dietro le punte Guadagni e l’esperto Piovaccari. La rete che ha sbloccato il match al minuto 38’ con Fella (quarta rete stagionale) lesto ad insaccare un assist di Brunori, all’80’ il neoentrato Soleri con un tocco vincente e all’83’ il tris con Brunori che chiudeva il match. Domenica 28 novembre il Palermo tornerà a giocare in trasferta sul campo del Picerno.

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti. Al 9' Brunori gira in porta ma trova la respinta del portiere campano. Due minuti dopo angolo di Dall'Oglio e colpo di testa di Perrotta di poco fuori. Occasione per i rosanero poco dopo con Fella che a due passi da Baiocco è fermato in angolo. Al 15’ gran destro di Fella con palla fuori di poco. Al 19' Dall'Oglio cade al limite dell'area e viene ammonito per simulazione. Al 37' uno-due Fella-Brunori con il tiro del numero rosanero respinto dal portiere. Il gol è nell’aria e al 38' Fella raccoglie un assist dalla sinistra di Brunori e infila Baiocco. Nella ripresa (50’), con identici schieramenti, Brunori dalla destra mette palla al centro ma la difesa campana di salva in angolo. Tre minuti dopo brivido per il Palermo con il colpo di testa di Buttaro ad anticipare Piovaccari deviato in corner da Pelagotti. Al 62’ Paganese in dieci per l’espulsione diretta di Tissone per fallo di reazione (ha scalciato Almici a terra). Al 69’ Filippi inseriva Silipo al posto dell’ammonito Dall’Oglio e al 74’ Soleri per Fella. Mossa quest’ultima vincente perchè all’80’ il cross dalla destra di Silipo trovava il tocco vincente sotto porta di Soleri per il 2-0. Tre minuti dopo Brunori con un destro in corsa firmava il tris. In campo nel finale anche Floriano, Mauthe e Accardi che torna a calpestare l’erba dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo dallo scorso agosto.

Il tabellino

PALERMO (3-5-2): Pelagotti 6.5; Buttaro 6, Marconi 6, Perrotta 6; Almici 6 (85’ Accardi sv), Dall’Oglio 5.5 (69’ Silipo 6), De Rose 6.5, Odjer 6.5 (85’ Mauthe sv), Valente 6; Fella 6.5 (74’ Soleri 6.5), Brunori 6.5 (85’ Floriano sv ). In panchina: Massolo, Giron, Crivello, Luperini, Peretti, Doda, Lancini. Allenatore: Filippi 6.5

PAGANESE (3-4-1-2): Baiocco 5; Zanini 5.5, Bianchi 5.5 (74’ Schiavino 5.5), Schiavi 5.5; Sussi 6, Cretella 5.5 (69’ Volpicelli 5.5), Tissone 4.5, Manarelli 5.5 (74’ Campanile 5.5); Firenze 6; Guadagni 6 (69’ Vitiello 5.5), Piovaccari 6. In panchina: Pelecchia, Caruso, Viti, Pica, Scanagatta. Allenatore: Grassadonia 6

ARBITRO: Luciani di Roma.

RETI: 38’ Fella, 80’ Soleri, 83’ Brunori,

NOTE: Giornata serena, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 6673. Espulso al 62’ Tissone per fallo di reazione. Ammoniti: Dall’Oglio, Manarelli, Vitiello. Angoli: 6-2. Recupero: 1’; 3’.

