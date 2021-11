Palermo-Paganese, capitan De Rose pronto al rientro: Valente in gruppo

Il Palermo prepara la sfida di sabato prossimo (20 novembre) contro la Paganese. La gara contro i campani arriva dopo il successo contro il Potenza e De Rose (al rientro da squalifica) e compagni puntano a concedere il bis con la seconda vittoria casalinga che, statistiche alla mano, potrebbe diventare il quindicesimo risultato utile consecutivo tra le mura amiche. L'avversario è un pò in affanno ed è reduce dalla sconfitta interna contro la Fidelis Andria (0-1). Paganese che in classifica si attesta al dodicesimo posto con diciassette punti.

Accardi prosegue il recupero, Doda in campo con l'Albania

I rosanero hanno ripreso a lavorare in vista del match di sabato (calcio d'inizio alle 14.30) e dall'infermieria arrivano buone notizie per Valente. Il calciatore, che ha rimediato una ferita medicata con sette punti di sutura alla testa nel corso della gara contro l'Avellino, ha lacorato regolamente con il resto del fruppo. Accardi prosegue il recupero dal'infortunio e nei prossimi giorni si capirà se potrà tornare a disposizione del tecnico Filippi fin dalla gara di sabato. Doda giocherà oggi (16 novembre) contro il Kosovo il secondo match con la nazionale albanese Under 21 per poi rientrare in sede a Palermo e riprendere gli allenamenti.

Al via la vendita dei biglietti per la gara di sabato

Apre oggi la vendita dei biglietti per assistere alla partita con la Paganese. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket per i settori Curva, Gradinata e Tribuna. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 14:20 di sabato 20 novembre o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali: - il sito Vivaticket; - i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale; - il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 e sabato fino alle 10:00). Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti: INTERO. Curve: €10 Gradinata: €20 Tribuna Laterale: €30 Tribuna Centrale: €40 Tribuna Centralissima: €60. RIDOTTO: Donne, Over65 (nati entro il 31 dicembre 1955), Under18 (nati dall’1 gennaio 2003) Curve: €8 Gradinata: €16 Tribuna Laterale: €24 Tribuna Centrale: €32 Tribuna Centralissima: €48

Le date della sosta natalizia

L'associazione dei calciatori italiani (AIC) e la Lega Pro hanno nuovamente concordato la sosta invernale per la stagione sportiva 2021/22. Per 8 giorni consecutivi, nel periodo che va da giovedì 23 dicembre a giovedì 30 dicembre compresi, sarà sospesa ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale, nonché di allenamento; in alternativa, ma soltanto con l’accordo dei calciatori, il periodo di riposo potrà essere frazionato in due periodi.

La Turris vince 1-0 il posticipo con il Catanzaro

Nel posticipo di lunedì 15 novembre, valido per la quattordicesima giornata di serie C, la Turris ha sconfitto 1-0 il Catanzaro. Allo stadio "Liguori" di Torre del Greco la rete che ha deciso il match è stata siglata al 76' da Giannone. Balzo in avanti in classifica per i campani che salgono al quarto posto con 25 punti, uno in meno di Palermo e Monopoli. La sconfitta fa scivolare i calabresi in quinta posizione con 23. La classifica aggiornata: Bari 30 punti; Monopoli, Palermo 26; Turris 25; Catanzaro, Avellino, Virtus Francavilla 23; Foggia, Taranto 20; Catania 19; Juve Stabia 18; Paganese 17; Picerno, Campobasso 16; Latina, Monterosi 14; Potenza 13; Acr Messina, Fidelis Andria 12; Vibonese 9.

