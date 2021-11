Il Palermo piega il Potenza, agguanta i 3 punti con Fella e Silipo: secondo posto confermato

Il Palermo supera 2-0 al “Barbera” il Potenza, conquista la settima vittoria stagionale e consolida il secondo posto in classifica alle spalle del Bari. Vittoria fondamentale per i rosanero di Filippi che proseguono il ruolino di marcia positivo e rimangono nei piani alti della classifica.

Palermo che ha sofferto nella seconda parte del match la pressione dei lucani ma la difesa è stata in grado di arginare ogni minaccia. Al 6’ della ripresa il gol di Fella che approfittava di un rimpallo nella difesa avversaria e girava in rete l’1-0. In pieno recupero il bis firmato da Silipo con un contropiede in solitaria finalizzato nel migliore dei modi. In classifica Marconi e compagni salgono a quota 26 punti, il Potenza si ferma al sedicesimo posto con 13. Sabato prossimo (20 novembre) i rosanero tornano al “Barbera”(ore 14.30) contro la Paganese.

Palermo-Potenza, la cronaca della partita

Filippi conferma il 3-5-2: davanti a Pelagotti, difesa con Buttaro, Marconi (a lui la fascia di capitano al posto dello squalificato De Rose) e Perrotta; robusto centrocampo con Almici, Dall'Oglio, Odjer, Luperini e Valente; in avanti il tandem d’attacco formato da Fella e Brunori. Trocino, tecnico dei lucani, con identico modulo: Marcone tra i pali; difesa con Cargnelutti, Piana e Gigli; a centrocampo Coccia, Ricci, Zenuni, Sandri e Sepe; Baclet e Volpe in avanti. Romero non convocato alle prese con un infortunio e Salvemini, non al top, in panchina. Gara vivace sin dai primi minuti.

Al 24’ ospiti insidiosi con l’incursione in area rosanero di Volpe fermata dall'intervento di Valente. Due minuti dopo ghiotta occasione per il Palermo. Calcio di punizione di Dall'Oglio per il colpo di testa di Perrotta, solo davanti a Marcone, respinto dal portiere dei lucani.

Al 43' brivido per il Palermo con il colpo di testa di Ricci bloccato da Pelagotti. Finale di primo tempo con i rosanero vicini al gol. Al 44'preciso assist di Odjer per Brunori che con un preciso diagonale sfiora il palo, un minuto dopo ancora Brunori, servito da Luperini, calcia dalla sinistra con palla respinta in corner. Prima del riposo occasione anche per Valente con tiro ravvicinato di poco fuori. Nella seconda frazione di gioco Trocini inseriva Salvemini per Baclet.

Al 51’ i rosanero sbloccano il match: il rimpallo favorevole tra Piana e Gigli consentiva l’arrivo della palla sui piedi di Fella che infilava l’incolpevole Marcone. I rosa subivano la pressione dei lucani: al 67' gran tiro di Sandri alzato in angolo da Pelagotti e sul corner seguente il colpo di testa di Cargnelutti andava fuori. Al 72' Salvemini metteva al centro per Volpe che si coordinava ma trovava pronto Pelagotti a bloccare la sfera. Filippi (74’) toglieva Brunori (buona la sua prova) e giocava la carta Soleri. In campo anche Silipo che al quarto (su 5) minuto di recupero si invola verso la porta dei lucani e freddava Marcone per il 2-0 finale.

PALERMO-POTENZA 2-0 (TABELLINO)

PALERMO (3-5-2): Pelagotti 6; Buttaro 6, Marconi 6.5, Perrotta 6.5; Almici 6 (85’ Marong sv), Dall'Oglio 6 (55’ Crivello 5.5), Odjer 6.5, Luperini 6.5, Valente 6.5; Fella 7 (85’ Silipo 6.5), Brunori 6 (74’ Soleri 5.5)

In panchina: Massolo, Giron, Mauthe, Peretti, Lancini, Floriano, Corona.

Allenatore: Filippi 6

POTENZA (3-5-2): Marcone 6; Cargnelutti 6 (86’ Sessa), Piana 6, Gigli 6 (77’ Maestrelli 5.5); Coccia 6, Ricci 6, Zenuni 5.5 (62’ Vecchi 5.5), Sandri 6, Sepe 6 (62’ Zampa 5.5); Baclet 6 (46’ Salvemini 6.5), Volpe 6

In panchina: Greco, Petriccione, Orazzo, Bruzzo, Zagaria, Matino, Banegas.

Allenatore: Trocini 6

Arbitro: Cavaliere di Paola 6

Reti: 51’ Fella, 94’ Silipo

Note: Cielo sereno e soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori: 7401 (abbonati e biglietti). Ammoniti: Gigli, Dall’Oglio, Maestrelli, Zampa, Silipo. Angoli: 5-5. Recupero: 2’; 5’.

