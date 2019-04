Cessione del Palermo a York Capital, Foschi fiducioso: "Ci stiamo lavorando"

Si continua a lavorare per la stesura del contratto preliminare per la cessione del Palermo a York Capital.

Questa sarebbe la volontà della società rosanero confermata anche dalle parole di Rino Foschi, ospite di "Pezzi da 90", su Radio Onda Libera. "Il passaggio di proprietà lo confermo quando le cose saranno fatte. Ci stiamo lavorando e - ha affermato - non è semplice concludere tutto in tempi brevi".

I contatti, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola - si sono intensificati tra mercoledì e giovedì, proprio in previsione di un affare imminente. Entro una settimana si potrebbe firmare il preliminare. L’obiettivo è arrivare al passaggio di proprietà in tempo per le scadenze previste dalla Covisoc.

"Il club è appetibile e ce la faremo a dare una stabilità societaria dopo aver superato delle difficoltà incredibili - ha commentato Foschi -. Ho fiducia nel gruppo americano che vuole investire in questa realtà importante. Vedere una nuova proprietà forte e salire in Serie A sarebbe il colpo più grosso della mia carriera. Io lo spero".

Foschi è stato più volte al Palermo ma quella che sta vivendo è un’esperienza al contempo "bellissima e complicatissima. La città è affascinante e adesso anche nervosa, che non ti fa dormire perchè la tifoseria è delusa e vorrebbe certezze. Un’esperienza del genere esalta".

