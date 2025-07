Schifani a Tgs: «Oggi la Sicilia è la prima regione italiana per crescita. Condivido l'allarme sicurezza del sindaco Lagalla»

Ai microfoni di Giovanni Villino, dalla postazione di Porta Felice, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha parlato del suo rapporto con la città e il Festino: «Un rapporto storico con - ha detto - non ho mai lasciato Palermo, le mie radici sono qui. La città sta facendo un percorso profondo, vive dei suoi problemi ma ha soprattutto animata dalla volontà di riscatto e si mette in discussione. Noi siamo dalla parte degli imprenditori, che sfidano le difficoltà».

«Ce la stiamo mettendo tutta a superare le grandi sfide, tra cui la siccità. A oggi, i dati economici affermano che la Regione Sicilia, per la prima volta, cresce ed è la prima nel Paese: aumentano l'occupazione e le entrate fiscali per il governo regionale. Diamo segnali, ma ci dobbiamo confrontare con gli eventi calamitosi figli di un cambio climatico. Il sistema idrico è vecchio, ma affrontiamo con serietà il problema e sono quasi pronti i 3 dissalatori per Trapani, Porto Empedocle e Gela».