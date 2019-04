Palermo in corsa verso la A e verso... York Capital: in settimana la firma del preliminare

La vittoria di Benevento lancia il Palermo verso la Serie A e lo fa in un momento chiave per le sorti della società rosanero.

Oggi è infatti iniziata la settimana decisiva per il futuro del club. A giorni, forse anche entro le prossime 72 ore si potrebbe arrivare alla firma del contratto preliminare con York Capital. Dopo mesi di trattative l'accordo sembra ormai raggiunto e i legali di entrambe le parti si sono scambiati tutti i documenti.

Come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola, York dovrebbe immettere una prima tranche di capitali al momento della firma, per poi procedere con un secondo bonifico nel giro di poche settimane. In totale si tratta di circa 4 milioni per la gestione della società fino alla fine del campionato.

L'intero pacchetto azionario del club per un corrispettivo di 10 euro, dovrebbe scattare a campionato concluso con l'impegno di York di accollarsi anche i debiti.

