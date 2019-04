Palermo a York Capital, Foschi è sereno: "Lavoriamo intensamente, ma non c'è fretta"

Giorni caldi, giorni intensi per il futuro del Palermo Calcio. Dopo la parentesi Benevento, adesso lo sguardo di tutti è proiettato verso la trattativa con York Capital. I legali di ambo le parti si sono scambiati tutti i documenti propedeutici alla stesura di un contratto preliminare che dovrebbe essere firmato a breve ma come ci dice il presidente rosanero Rino Foschi “non è una corsa podistica”.

Nessuna fretta quindi di chiudere ma è molto probabile che entro la fine della settimana arrivi la tanto agognata firma che sancirà una nuova era per il Palermo calcio. “Stiamo lavorando intensamente – dice Foschi a gds.it – giorno e notte. Gli avvocati non si fermano e non posso dire altro. Non abbiamo fretta di chiudere come quando fu per il pagamento degli stipendi, qui c’è gente seria che lavora costantemente e non si possono prevedere delle date”.

L’affare è quindi arrivato alle battute finali e Foschi quasi scaramanticamente cerca di glissare l’argomento: “Ma comunque perché non parliamo della grande vittoria a Benevento? Capisco che l’interesse di tutti è per questa trattativa, ma ricordiamoci che bisogna andare in serie A, anche se come è già trapelato, chi vuole comprare il club ha altri obiettivi e l’acquisto della società non è legato alla categoria in cui militerà il Palermo nella prossima stagione. Speriamo che tutto si concluda al meglio, loro hanno un progetto importante e ambizioso, ma ripeto che non c’è fretta e non possiamo dare date. Stiamo lavorando tutti”.

York Capital Management dovrebbe immettere una prima tranche di capitali al momento della firma sul contratto, per procedere in seguito con un secondo bonifico nel giro di poche settimane, il tutto per un totale di circa 4 milioni di euro.

