York Capital a un passo dall'acquisto del Palermo, Foschi: "Siamo al lavoro, voglio fare un regalo ai tifosi..."

Dalla York Capital a Massimo Ferrero, il futuro del Palermo verrà deciso probabilmente entro inizio maggio.

Lo pensa anche il presidente rosanero Rino Foschi intervistato da gds.it, mentre si fa insistente la voce di un accordo quasi fatto con la York Capital: “Magari – esordisce Foschi – vendere il Palermo a York sarebbe il completamento di un sogno. Ci stiamo però lavorando, anche a fari spenti, e al momento non posso né smentire, né confermare nulla. Posso dirvi che stiamo lavorando intensamente per dare il Palermo in mani sicure. York sappiamo benissimo che potrebbe rappresentare la svolta, per loro si tratta di un affare ed è risaputo che il Palermo ha un certo appeal. Ma non voglio nemmeno parlare per scaramanzia, speriamo possa concretizzarsi il tutto il prima possibile. Il Palermo così potrebbe sicuramente tornare in carreggiata e viaggiare per un po’ in tutta serenità”.

Foschi non parla di affare fatto o concluso, anche perchè York Capital avrebbe manifestato interesse anche per la Sampdoria, ma il presidente è comunque ottimista e sicuro che alla fine il Palermo sarà ceduto in “buone mani”. “Mi piacerebbe concludere il mio lavoro facendo quest’ultimo regalo ai tifosi rosanero, stiamo lavorando ad una cessione professionale e non al primo che passa, quindi c’è bisogno di tempo e pazienza”.

Poche chance invece per Ferrero dal quale non pare esserci stato nessun concreto interesse nei confronti del Palermo: “Non ho mai trattato con altri acquirenti – taglia corto Foschi – ho rispetto di tutti e per tutti, ma voglio serietà quando si parla di Palermo”. Palermo che domenica sfiderà il Benevento fuori casa, un’altra salita prima dello sprint finale: “Contro il Verona abbiamo dimostrato chi siamo, adesso continuiamo così”.

