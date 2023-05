Palermo, Boccadifalco sotto choc per l'omicidio di Aleandro Guadagna: il video da via Mulino

C'è un quartiere sotto choc oggi a Palermo per l'omicidio di Aleandro Guadagna, 32 anni, assassinato a colpi di arma da fuoco in via Mulino a Boccadifalco. Volti seri, sguardi cupi, parole appena sussurrate.

A pochi metri dal civico 32, dove l'uomo è stato ucciso, questa mattina c'era una folla di persone, come si vede dal video di Anna Cane, e nelle strade vicine il traffico è rimasto a lungo bloccato. Quartiere in subbuglio, ma nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti.

Alcuni testimoni, però, hanno raccontato ai carabinieri di liti per affitti non pagati al padrone di casa. E partendo da queste rivelazioni gli investigatori hanno imboccato subito la pista dei dissidi di natura economica. I carabinieri sono andati a casa del sospettato, ma non lo hanno trovato. Dopo ulteriori ricerche lo hanno intercettato e condotto in caserma.

