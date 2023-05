Omicidio a Palermo, 32enne ucciso a colpi d'arma da fuoco. Investigatori sulle tracce del sospettato

Omicidio questa mattina in via Mulino, nella zona di Boccadifalco, a Palermo. Un 32enne, Aleandro Guadagna, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite, probabilmente per motivi economici relativi ad affitti non pagati.

Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari di Guadagna. In via Mulino 32 sono giunti i sanitari del 118 che hanno trovato il 32enne riverso in una pozza di sangue e non hanno potuto far altro che accertarne la morte e i carabinieri i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale che hanno transennato la zona e avviato le indagini. Diversi i colpi d'arma da fuoco sparati verso la vittima.

Gli investigatori che indagano sul delitto stanno cercando l'omicida che, secondo quanto ricostruito fino ad ora, sarebbe fuggito dopo avere sparato contro il 32enne. Dalle prime indagini sembrerebbe che quella di stamani fosse stata solo l'ultima di tante liti avvenute nell'ultimo periodo.

I carabinieri sono sulle tracce dell'assassino, si sono subito recati nell'abitazione dell'uomo, non lo hanno trovato ma i familiari hanno raccontato che il presunto omicida avrebbe lasciato questa mattina, una lettera spiegando che stava andando a sistemare la questione degli affitti non pagati. Poi, il tragico epilogo.

Aleandro Guadagna era noto alle forze dell'ordine. Fece parte di un commando formato da tre persone che il 23 luglio del 2015 aggredì e rapinò in casa un non vedente, residente nella zona di Cruillas. Guadagna, allora 25enne e già gravato da precedenti di polizia per rapina, venne arrestato dopo due anni dal fatto. Si era finto postino, insieme ai complici, ed era entrato nell'abitazione di un disabile per rubargli denaro e gioielli. Grazie alle testimonianze, acquisite dai poliziotti, si era poi arrivati a Guadagna, e grazie ai riscontri scientifici e all’acquisizione di un'impronta papillare, risultata compatibile con quella del malvivente, era stato poi arrestato.

