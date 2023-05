L'omicidio di Palermo: muratore e padre di quattro figli, chi era Aleandro Guadagna

Aleandro Guadagna, l'uomo di 32 anni ucciso questa mattina a Palermo, nel quartiere di Boccadifalco, pare per questioni legate all'affitto, era sposato, padre di quattro figli: il più grande, 10 anni, doveva fare la comunione tra qualche settimana e tutta la famiglia era impegnata nei preparativi per quella che sarebbe stata una festa.

Occasionalmente faceva il muratore, e più in generale sbancava il lunario facendo dei piccoli lavori. Il trentaduenne sarebbe stato freddato con due colpi di pistola mentre stava cambiando la batteria del suo motorino.

Quasi otto anni fa, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, Guadagna fece parte di un commando composto da tre persone che aggredirono e rapinarono in casa un non vedente, residente nella zona di Cruillas. A distanza di quasi due anni, la polizia arrestò proprio Guadagna, allora 25enne, e già con precedenti di polizia.

La gente del quartiere è sconvolta per questa morte e in tanti lo hanno ricordato sui social. "Ricordiamoci che in qualsiasi situazione noi possiamo trovarci, non siamo nessuno per poter togliere la vita a qualcuno. La vita la da e la toglie Dio. Ogni problema è risolvibile. Il denaro è carta, la vita è amore, sacrificio, gioia, dolore, la vita è preziosa! Piantiamo i veri valori nelle nostre vite e soprattutto nel futuro dei nostri figli, il rispetto, il sacrificio e la condivisione. Se viviamo momenti di sconforto o siamo di fronte a situazioni che ci sembrano difficili chiediamo aiuto, ci sarà sempre qualcuno pronto ad aiutarci.. Oggi giornata tristissima per ciò che è accaduto, sono addolorata per la perdita di Aleandro Guadagna, cerca di dare forza alla tua famiglia e di illuminare la strada dei tuoi bellissimi 4 figli", scrive un'amica su Facebook. "Riposa in pace amico mio, non è giusto", dice Stefano.

