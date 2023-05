L'omicidio di Palermo, la lettera ai familiari del sospettato: "Sistemo la questione dell'affitto"

Una lettera per spiegare le sue intenzioni: risolvere la "questione dell'affitto" una volta per tutte. Nessuno però si sarebbe mai immaginato un finale del genere, sfociato in omicidio.

Sarebbe stato questo il gesto a mettere gli investigatori sulla strada giusta e ad individuare l'uomo di 77 anni, fermato dai carabinieri della stazione di San Lorenzo nell'ambito delle indagini dell'omicidio di Aleandro Guadagna, 32 anni, avvenuto questa mattina a Palermo, nella zona di Boccadifalco, in via Mulino 32.

Una lettera dai toni drammatici, spiegano gli inquirenti, dove ci sarebbe racchiusa tutta la rabbia dell'anziano, per una situazione che non tollerava più. Ci sarebbero dietro mesi di affitto non pagati, infinite discussioni e molte liti, assicurano i vicini di casa.

I loro racconti, insieme alla missiva lasciata ai familiari, hanno messo subito sulla buona strada i carabinieri del nucleo Investigativo, guidati dal tenente colonnello Salvatore Di Gesare. Il settantasettenne è stato fermato in un centro commerciale e adesso è sottoposto ad interrogatorio.

Gli specialisti della Scientifica stanno facendo accertamenti sulle cartucce trovate sul luogo dell’agguato, accanto al corpo della vittima. Si attendono anche gli esiti del Tampon kit, a caccia di residui di polvere da sparo sulle mani del sospettato.

