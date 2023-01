Incendio sulla nave Superba, il precedente del 2009 a Genova: era in partenza per Palermo

L'incendio scoppiato ieri sera al porto di Palermo sulla nave Superba non è il primo nella storia del traghetto della compagnia Grandi navi veloci che negli anni è stata impiegata non soltanto sulla tratta che collega il capoluogo con Napoli ma anche su altre rotte.

C'è un precedente che risale al dicembre del 2009 quando 1579 passeggeri furono costretti ad abbandonare l'imbarcazione per un rogo scoppiato nella sala macchina. In quella circostanza la Superba era ormeggiata al porto di Genova ed era in partenza per Palermo. Anche quella volta la nave fu evacuata e i viaggiatori furono poi trasferiti su un altro traghetto della compagnia che salpò la mattina dopo. Intervennero i militari della capitaneria di porto e i vigili del fuoco, che riuscirono a domare l’incendio evitando che vi fossero conseguenze per le persone a bordo.

La analogie con l'incendio divampato ieri a Palermo sulla stessa nave sono evidenti, soprattutto un particolare: il rogo è scoppiato mentre il traghetto era ancora ormeggiato, cosa che ha reso più accessibile l'intervento dei vigili del fuoco. Se fosse accaduto durante il viaggio, le operazioni di salvataggio dei passeggeri e di spegnimento delle fiamme sarebbero state certamente più complesse.

© Riproduzione riservata