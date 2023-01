Incendio sul traghetto Palermo-Napoli, i passeggeri: «Sentivamo odore di fumo, grande paura»

Tanta paura e preoccupazione fra i passeggeri del traghetto Palermo-Napoli, dove si è sviluppato un incendio poco prima della partenza. Le persone a bordo erano 180. «Ci hanno avvertiti che dovevamo recarci alla reception - ha raccontato un autotrasportatore - lì ci hanno detto che dovevamo scendere. Abbiamo sentito forte l’odore di fumo. Poi i vigili del fuoco sono entrati e noi passeggeri abbiamo lasciato la nave in modo ordinato. Io ho un camion a bordo. Speriamo bene. Non sappiamo cosa sia realmente successo. La nave è lunga e non siamo riusciti a vedere dove fosse scoppiato l’incendio».

Dopo qualche minuto di paura, la tensione si è stemperata, ma c'è chi temeva che a bordo potesse essere rimasto qualcuno. «Speriamo che siano riusciti a scendere tutti - ha detto una signora -. Con mio marito mi trovavo già in cabina. Prima abbiamo sentito una specie di scoppio e poi abbiamo visto un filo di fumo dentro la cabina, sentivamo puzza di bruciato. Abbiamo aperto la porta e abbiamo visto il corridoio pieno di fumo. Poi ci hanno fatto scendere e siamo venuti giù ordinatamente. Non ho visto scene di panico. La nostra autovettura è nella stiva, è nuova, l’abbiamo presa da nemmeno un mese. Speriamo bene».

«Io stavo cenando su un ponte in alto - ha raccontato un altro passeggero - e alcuni si sono accorti dall’odore che c’era un incendio. Per fortuna la nave non era ancora partita. Se fosse successo in mare, ci sarebbero stati problemi di sicurezza notevoli».

