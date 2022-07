Nuovo allenatore del Palermo, Mirri: «Non dobbiamo avere fretta»

«Non dobbiamo avere fretta, perché vogliamo fare la scelta giusta senza commettere errori». Ha risposto così Mirri ai giornalisti presenti sul possibile nuovo allenatore, in occasione della presentazione delle nuove maglie 2022-2023. Il numero uno del club ha confermato Corini come uno dei nomi possibili.

Non c'è nessun dietrofront, ma le parole del presidente fanno capire, oggi, che il City Group starebbe valutando anche uno dei suoi uomini di fiducia per la panchina. Magari un profilo giovane: «Corini é uno dei nomi possibili ma non il solo, City Group è a lavoro e sta studiando tutte le possibilità - ha aggiunto Mirri -. Il Genoa lo scorso anno ha preso uno sconosciuto (Blessin, ndr) e oggi è uno dei più amati dal pubblico, nonostante la stagione non sia stata portata in salvo. Il mondo del mercato è talmente tanto vario, che non si può mai sapere».

Corini resta l'obiettivo numero uno del presidente. Mirri lo vorrebbe e c'è già un accordo di massima, ma adesso City Group, che ha lo scettro in questa situazione, potrebbe comunque decidere di virare su altri profili interessanti e di cui l'entità resta sconosciuta. I prossimi giorni saranno decisivi.

