Il Palermo punta su Corini: un grande ex in pole per il dopo Baldini

Le dimissioni di Baldini e Castagnini a soli 4 giorni dal debutto in Coppa Italia hanno certamente stravolto i piani del Palermo. Ma siccome la proprietà è forte, è già all’opera da ieri per trovare i sostituti. Sulle ragioni delle dimissioni se ne diranno tante e di diversa natura. Intanto il Palermo ha urgenza di trovare il nuovo tecnico che possa dare il via alla stagione e plasmare una squadra che giorno dopo giorno vede nuovi ingressi.

È partito da ieri il toto allenatore che inizialmente vedeva Ranieri in pole position seguito da De Zerbi e Corini, con la suggestione De Rossi. Nonostante la disponibilità di Ranieri, sicuramente il più conosciuto dalla casa madre inglese, in queste ultime ore prende sempre più campo la probabilità che sia Eugenio Corini il prossimi allenatore in viale del Fante.

Il tecnico è libero, ha rescisso col Brescia e sa di essere stimatissimo a Palermo. I contatti tra le parti si sarebbero intensificati, dunque è lui il favorito a raccogliere l'eredità di Baldini. La sua precedente avventura sulla panchina rosanero si concluse con le dimissioni per incomprensioni con Zamparini in fatti di mercato di riparazione. Correva l’anno 2016 ed il Palermo arrancava nei bassifondi della classifica in evidente difficoltà. La cura De Zerbi, che aveva sostituito Ballardini, non funzionava proprio ed il patron friulano affidò le chiavi del gruppo al carismatico Corini, sperando anche in uno scossone emotivo che il nome del vecchio capitano rosanero potesse dare allo sfiduciato ambiente palermitano. Ma non andò: Zamparini non diede a Corini i rinforzi necessari e il tecnico rassegnò le dimissioni.

Poi Lopez e Bortoluzzi si susseguirono sulla panchina rosanero senza tuttavia riuscire ad evitare una retrocessione in serie B che puntualmente si verificò. Corini ci riprova adesso? Con una forte proprietà e sapendo anche di poter contare sulla stima enorme del presidente Mirri?

