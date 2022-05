Da New York a Palermo per tifare rosanero

Rocco Lo Greco è arrivato allo stadio Renzo Barbera direttamente da New York per tifare rosanero. Rocco è uno dei soci del "Palermo Fan Club di New York", un circolo a tema strettamente sportivo, con una attivissima pagina Facebook piena di commenti, video e interventi sulla squadra di Baldini.

Ed è ovvio che nei giorni in cui la squadra del cuore sta tentando la scalata alle Serie B, i tifosi d'oltreoceano siano particolarmente in fibrillazione. Lo dimostrano i sostenitori che affollano il Barbera, il pienone di questa sera e lo dimostra anche la storia di Rocco che non si è fermato davanti ad un tour de force in aereo per arrivare puntuale all'appuntamento.

Il fermento di Palermo-Feralpisalò è quello per una partita che potrebbe regalare alla squadra di Baldini l'accesso in finale dei playoff. Ancora una volta il 29 maggio, una data che forse è nel destino dei rosanero. Come 18 anni fa, quando in panchina c'era Guidolin e il club di viale del Fante venne promosso in Serie A.

© Riproduzione riservata