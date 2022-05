Festa al Barbera, Brunori piega la Feralpisalò. La partita minuto per minuto

94' E' finale, il Palermo si giocherà la promozione con il Padova. Triplice fischio del direttore di gara. Ultimo atto per la squadra di Baldini!

93' Occasione Palermo! De Rose calcia dopo una bella finta, il tiro viene deviato.

91' Dopo il controllo del Var la rete è stata annullata! Khadim era in fuorigioco. Sempre 1-0.

90' Gol di Khadim per la Feralpisalò! Pareggia la squadra di Vecchi. Un gol che non cambia la sostanza, il Palermo è a un passo dalla finale.

88' Resta giù Perrotta per crampi: entra lo staff medico.

85' Silipo porta a spasso gli avversari e si guadagna un fallo. Pochi minuti al traguardo ormai.

84' Cambio nella Feralpisalò: Fuori Guerra e dentro Khadim.

82' Occasione Palermo! Traversa clamorosa di Somma che, servito benissimo da Silipo ha calciato fortissimo a 4 metri dalla porta: la sfera si è stampata sulla traversa.

80' La Curva Nord intona il coro: "Torneremo in Serie B". Sognano i tifosi: il Palermo è a un passo dalla finale.

78' De Rose calcia alto! I tifosi hanno visti conclusioni migliori in questi playoff.

76' Giron entra molto bene sul rettangolo verde. Subito ottima finta su Miracoli e fallo guadagnato! Applausi del Barbera.

74' Altro cambio per Baldini: fuori Crivello e dentro Giron.

73' Timido tentativo di Miracoli! Il pallone termina fuori di poco con Massolo che ha battezzato comunque la sfera a lato.

71' Cambio anche negli ospiti: esce Balestrero ed entra Siligardi.

70' Cambio nel Palermo: entra Somma ed esce Buttaro.

68' Occasione clamorosa per il Palermo! Riparte in contropiede la squadra di Baldini: Scambio rapido tra Fella e Soleri a limite dell'area di rigore, ma l'ex Roma non riesce a scavalcare il portiere. Manca così l'appuntamento col primo gol da titolare.

66' Nessuna occasione degna di nota in questa fase della gara. "Giochicchia" la Feralpisalò nella metacampo avversaria, ma non punge. La squadra di Baldini si chiude bene e riparte quando può.

65' Gioca di prima adesso il Palermo. E gioca bene. Il cross in mezzo di Buttaro non viene raccolta da nessuno. Ancora 1-0 per i rosanero.

62' Luperini gioca sciolto e sfodera due numeri! Mette dentro per Fella che non riesce a colpire di testa. Il Palermo gestisce senza difficoltà il vantaggio e rischia pochissimo.

60' Calcio d'angolo per il Palermo dopo l'ottimo lavoro di Soleri. Ottima partita fin qui del talento scuola Roma.

58' Ci prova Corrado dalla lunghissima distanza! Ribatte Buttaro. Possesso Palermo adesso.

56' Anche Baldini comincia la steffetta: fuori Brunori e dentro e dentro Fella, fuori anche Damiani e dentro Odjer.

55' Opera il primo cambio Stefano Vecchi: Fuori Spagnoli e dentro Miracoli.

54' I padroni di casa vanno di fiammate ma cercano di spezzare completamente il ritmo partita. Si muove sempre bene Luperini che dà profondità alla manovra.

53' Il Palermo cerca di rallentare il gioco con il possesso di palla.

52' Bella la sponda di Luperini per Silipo, che per poco non la fa passare sotto le gambe del suo diretto avversario.

50' Feralpisalò che prova a tenere il pallone, ma lo fa con qualche errore di troppo. Il Palermo è padrone della gara e del proprio destino. In questo momento, i gardesani dovrebbero fare 4 gol per andare ai supplementari.

48' Tocco dubbio di Massolo su Spagnoli; presunto calcio di rigore, ma il check del Var è over: si continua e si resta sull'1-0.

46' Primo calcio d'angolo per il Palermo che è partito subito in attacco.

Alla ripresa Baldini opera il primo cambio: fuori Valente e dentro Silipo

INIZIA IL SECONDO TEMPO

TERMINATO IL PRIMO TEMPO

46' In Barella Pisano proprio allo scadere del primo tempo dopo uno scontro di gioco.

46' GOOL del Palermo! Brunori a tu per tu con De Lucia non sbaglia. Rosanero in vantaggio. C'è stato un piccolo check al var, che è durato però pochi secondi. Rete convalidata.

45' Occasione Palermo! Il calcio di punizione si scaglia sulla barriera e sul secondo tentativo la sfera termina a Damiani che si coordina in rovesciata ma cicca il pallone.

42' Coast to Coast di De Rose che si fa 50 metri palla al piede, arriva al limite dell'area e viene atterrato. Sarà calcio di punizione dal limite per i padroni di casa.

40' Occasione Palermo! Fantastica palla di Brunori che dall'altro lato del campo (quello destro) trova Buttaro che calcia al volo debolmente.

39' Buona manovra della Feralpisalò che arriva fino ai 20 metri, ma Perrotta esce bene e allontana la minaccia.

37' Occasione potenziale per il Palermo! Damiani arriva in posizione di tiro e serve Luperini che, al posto di calciare a giro da buona posizione, fa un velo per Brunori che non aveva capito le sue intenzioni. Nulla di fatto, si resta sullo 0-0.

35' Occasione Palermo! Azione elaborata dei rosanero che allargano il gioco verso destra dove il solito Valente riesce a trovare la via del cross: ancora Luperini non riesce a spizzare il pallone. Quando accellera, la squadra di Baldini è sempre pericolosa.

33' Cross pericoloso di Corrado! Nesusno colpisce di testa. Ospiti in partita.

31' Occasione per la Feralpisalò! Crivello legge male un "uno-due" in area di rigore, Balestrero arriva fino in fondo e la mette in mezzo, ma è bravissimo Damiani a intercettare. Ancora 0-0 il risultato.

30' Fase di stallo negli ultimi 4' di gioco, in una partita che non ha mai avuto pause.

26' Destro di Guerra! Pallone alto. Feralpisalò comunque viva. Partita che offre spunti da una parte e dall'altra.

24' Occasione Palermo! I pericoli nascono tutti dalla fascia di Valente: L'esterno offensivo di Baldini crossa in mezzo, il difensore della Feralpi buca l'intervento e Brunori non riesce a colpire da due metri. E' la terza occasione importante per i padroni di casa.

22' Palermo pericolosissimo! Valente mette in mezzo per Luperini che in spaccata non arriva sul pallone. Rosanero pericolosi sempre in contropiede.

19' Rumoreggia il pubblico del Barbera per un presunto fallo ai danni di Valente. Il direttore di gara lascia correre.

18' Occasione Feralpi! Destro dalla distanza di Hergheligiu e Massolo che non blocca il pallone. Sarà angolo per i lombardi.

15' Azione della Feralpisalò viziata da un presunto fuorigioco non segnalato dall'arbitro. Gardesani ancora in possesso di palla negli ultimi 20 metri del Palermo.

14' Contropiede Palermo! Damiani serve Valente con un pallone forse troppo largo; l'ala destra dei rosanero arriva alla bandierina e tocca dietro per De Rose, da questi a Damiani ancora che calcia ma è bravo De Lucia a mettere in angolo.

11' Palermo pericoloso! Destro dai 25 metri di Damiani: pallone che termina alto non di molto. I rosanero dopo un inizio timido stanno prendendo in mano la gara.

10' Occasione Palermo! Cross in mezzo di Valente, riesce a spiazzare De Lucia ma la sfera termina sulla testa di Soleri che non colpisce con forza. La palla, rimessa al centro dell'area, è preda della retroguardia avversaria.

9' Pisano viene ammonito dal direttore di gara, prima sanzione del match.

8' Cross pericoloso di Pisano! Bravo Perrotta a spizzare il pallone e a metterci una pezza.

6' Inizio importante degli ospiti, che hanno calciato già due volte verso lo specchio della porta.

5' Ancora Feralpisalò viva! Guerra con un destro di controbalzo impegna di nuovo Massolo. Ancora attento l'ex Virtus Francavilla.

4' Pericolosa la Feralpisalò! Sinistro dal limite di Hergheligiu, ma è bravo Massolo a respingere in angolo.

2' Buon recupero palla di Soleri che allarga sulla destra per Valente; il cross dell'ex Carrarese è teso ma preda della retroguardia gardesana. Palermo subito vivo!

1' Primo pallone manovrato dalla Feralpisalò, che in questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra.

Queste le formazioni ufficiali di Palermo-Feralpisalò, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C.

PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 33 Perrotta, 15 Marconi, 6 Crivello; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 27 Soleri; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 3 Giron, 4 Accardi, 7 Floriano, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

FERALPISALÒ: 33 De Lucia, 2 Bergonzi, 5 Pisano, 7 Di Molfetta, 11 Spagnoli, 13 Legati (cap.), 17 Guerra, 19 Corrado, 21 Carraro, 27 Hergheligiu, 28 Balestrero. A disposizione: 1 Liverani, 12 Porro, 9 Miracoli, 10 Corradi, 15 Farabegoli, 16 Khadim, 18 Cristini, 20 Luppi, 26 Siligardi, 29 Damonte, 30 Castorani, 31 Salines. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Feliciani (Teramo). Assistenti: Politi (Lecce) - Miniutti (Maniago). Quarto Ufficiale: Maranesi (Ciampino). VAR: Fabbri (Ravenna). AVAR: Cecconi (Empoli).

