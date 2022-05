Moto Gp, maglia rosanero in regalo al campione del mondo Quartararo

Anche Fabio Quartararo, campione in carica di Moto GP, ha fatto un grosso "in bocca al lupo" al Palermo, in vista del match di questa sera contro la Feralpisalò. Lui è nato a Nizza, ma i suoi genitori sono palermitani e il suo sangue, è un po' rosanero.

Tifa la squadra del capoluogo da quando era bambino e oggi, per il campione a due moto è stato un giorno davvero speciale. Durante le prove per il Gp del Mugello, ha infatti ricevuto un regalo dalla società rosanero. Una maglia originale del club con il suo nome e il suo numero di moto (il "20"). Poi anche una targa con un messaggio molto toccante: "Caro Fabio, il motto del Palermo è 'Radici e Ali'. Le tue, di radici, affondano nella nostra città. Le ali, ti serviranno per volare in pista; ti aspettiamo presto a Palermo".

La risposta di Quartararo non si è fatta attendere. In diretta ai microfoni di Sky Sport il campione ha detto: "Grazie per questo splendido regalo, non vedo l'ora di scendere gù in città e spero che questa maglia mi porti fortuna per la gara".

Il giornalista ricorda poi al pilota 22enne che questa sera i rosanero si giocano la finale dei playoff per approdare in Serie C. Quindi il suo augurio speciale: "Spero che andremo in B, siamo vicinissimi ormai. Forza Palermo!".

Tutti, ma proprio tutti, stanno caricando il Palermo in queste ore. In città si respira passione, in ogni angolo. Vessilli, sciarpe, gadget. Un po' di colore nel capoluogo, come non si vedeva dai tempi della Serie A. Tutti credono nel sogno Serie B, anche nel mondo della Moto Gp. Questa sera, il match valido per la gara di ritorno della semifinale contro la Feralpisalò di Stefano Vecchi. La partita sarà visibile su Sky Sport (canale 253), Eleven Sports in modalità OTT e Rai play a partire dalla 20.30.

